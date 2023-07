Kanal C0 bo preiskovala parlamentarna komisija

Poslanci bodo ugotavljali morebitne zlorabe in nezakonitosti pri gradnji kanalizacijskega kanala C0. Državni zbor je namreč na pobudo največje opozicijske stranke SDS odredil parlamentarno preiskavo, komisija naj bi se prvič sestala predvidoma septembra. Po besedah ljubljanskega župana Zorana Jankovića bo kanal takrat že končan.

DZ je na pobudo SDS odredil parlamentarno preiskavo, v okviru katere bodo člani komisije ugotavljali morebitne zlorabe in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0. Sodelovanje so napovedale vse stranke. Tudi ljubljanski župan Zoran Janković bo, kot je napovedal, na seji komisije sodeloval, če bo nanjo povabljen. Voda ni le nuja za življenje in zdravje ljudi, ampak predstavlja strateški vir 21. stoletja, je na seji DZ v imenu predlagatelja poudarila Anja Bah Žibert (SDS). Z gradnjo kanalizacije nad vodonosnikom se po njenih besedah ogroža življenje več kot 300.000 prebivalcev in ostalega ekosistema. "Gre za odsek med Brodom in Ježico, torej v bližini vodarn Šentvid in Kleče, ki oskrbujeta Ljubljano in okolico z 90 odstotki pitne vode," je poudarila. Kritična je bila tako do ljubljanskega župana Jankovića kot tudi ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana, ki je po njenem mnenju z izjavo, da projekt prinaša več koristi kot tveganj, tudi sam priznal nevarnost projekta.

icon-expand Gradnja kanala C0 je zaradi tveganj, ki jih prinaša, sprožila vrsto protestov. FOTO: Luka Kotnik

Da gledamo politiko izvršenih dejstev, je ocenil Aleksander Reberšek (NSi). Tudi sam je opozoril na ogrožanje pitne vode, hkrati pa predsedniku vlade, predsednici republike, predsednici DZ, varuhu človekovih pravic, ministrom in koaliciji očital neukrepanje. "Zakaj? Zato, ker vsi držite 'štango gazdi'. Točno se ve, kdo je 'gazda' v naši državi. Policija ne ukrepa, še več, varuje črno gradnjo, inšpekcija ne ukrepa ... Inšpekcija je močna proti šibkim in šibka proti močnim," je dejal poslanec NSi. Milan Jakopovič (Levica) se je strinjal, da gre za politiko izvršnih dejstev, tako kot se po njegovih besedah gradi tudi vsak večji infrastrukturni projekt v Sloveniji. "Predlagane rešitve se preučijo slabo, prav tako alternativne rešitve, če se te sploh preučijo. O primernosti rešitev pa se sprašujemo takrat, ko je gradnja že v teku," je dodal. Bilo je veliko priložnosti za razjasnitev nejasnosti okoli projekta, a so bile po Jakopovičevih besedah vse zamujene. V Levici si želijo, da bi komisija dobro opravila svoje delo "in da bo to šola za naprej". "Če bo komisija ugotovila nepravilnosti, kar bi med drugim zagotovilo boljšo zakonodajo v prihodnje, v SD nimamo težav z njo," je dejal Predrag Baković. Je pa poudaril, da je naloga politike priprava in sprejemanje zakonodaje, ki bo zaščitila področje pitne vode ter sprejemanje nedvoumne zakonodaje, ki je ne bo moč izigravati. "Vsekakor ni naša naloga, da odločamo o pravilnosti in nepravilnosti izdanih dovoljenj. Naša naloga tudi ni, da presojamo o tem, ali so mnenja strokovnjakov ter poznavalcev svojih področij pravilna ali ne," je bil jasen.

V poslanski skupini Svoboda so po besedah Franca Propsa prepričani, da vlada in pristojna ministrstva v zvezi z gradnjo kanala C0 izvajajo vse ustrezne ukrepe v skladu z zakonodajo. "V doslej zaključenih postopkih ni bilo ugotovljenih nezakonitosti, nekateri postopki so še v teku in tekom delovanja preiskovalne komisije bomo v poslanski skupini aktivno spremljali rezultate še nedokončanih postopkov," je dejal. Kot je dodal, bodo skrbno preverjali dejstva, o katerih bodo obveščali javnost. "Zdi se nam namreč, da določene politične sile projekt uporabljajo za politikantske namene brez dejanske skrbi za prebivalce ljubljanske kotline, brez skrbi za okolje in čisto pitno vodo, o kateri tako radi govorijo, a jo je moralo ravno pred njihovo vlado zaščititi ljudstvo na referendumu," je dodal. Danijel Krivec (SDS) ustanovitev komisije "absolutno" podpira, saj "da je na mizi veliko nasprotujočih si izjav, trditev, dejstev, ki jih izražajo eminentni predstavniki vlade". "Težko si naredimo čisto sliko, zato, da se stvari, ki so v megli, razčistijo, je prav, da se s tem pozabava preiskovalna komisija," je dejal. "Psi lajajo, karavana gre dalje," pa je komentiral Jožef Jelen (SDS) in dejal, da način gradnje kaže na situacijo v družbi, ko si nekateri posamezniki v družbi vzamejo večjo moč, kot jim pripada, in ker jim to nekdo dovoli.