Kanal C0: kako bo poskrbljeno za to, da ne bo prišlo do katastrofe?

Gradijo več kot 130 kilometrov novih kanalizacijskih cevi. S tem se bo dodatnih 22 tisoč prebivalcev, ki so do sedaj svoje fekalije zbirali v greznicah, na novo priključilo na kanalizacijo. V projektu bodo nadgradili tudi centralno čistilno napravo v ljubljanskem Zalogu.

Gradnja kanala C0 je del enega največjih projektov v Ljubljani v zadnjih desetletjih in tudi največjega okoljskega projekta v državi. Toliko kanalizacije naenkrat so nazadnje zgradili Rimljani, so se leta 2017, ko je država prejela zajeten kup evropskih sredstev, pohvalili odgovorni.

"Jaz si ne znam predstavljati, da bi delal, pa če mi je zame vseeno in je moja mama stara 93 let. Imam pa vnuke, ki bodo tu živeli še dolgo," na očitke, da ga varovanje okolja ne zanima, odgovarja ljubljanski župan Zoran Janković. "Jaz trdim, da bo s tem kanalom voda še bolj zaščitena in še bolj čista. Torej kanal bo še dodatno naredil bolj čisto vodo, vse greznice bodo zaprte."

Ljubljana je zaradi sestave tal in bogatih zalog podtalnice ena redkih evropskih prestolnic, kjer približno sto tisoč gospodinjstev vodo za kuhanje, pranje in umivanje črpa naravnost iz narave. To pomeni da pitno vodo brez prečiščevanja ali brez kemičnih postopkov čiščenja pošiljamo v domove. Vodarna Kleče je najstarejša in največja vodarna v Ljubljani. Obratuje vse od leta 1890. Je srce vodovodnega omrežja in zagotavlja pitno vodo več kot polovici prebivalcev Ljubljane z okolico.

