Kanal C0 pod drobnogledom: ministrstvo zahteva presojo vplivov na okolje

Okoljsko ministrstvo je 16. julija zavrnilo zahtevo ljubljanske občine za odpravo sklepa agencije za okolje, da je za del trase s kineto obvezna presoja vplivov na okolje. Kot je na današnji novinarski konferenci v Celju povedala ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj, ima Mestna občina Ljubljana možnost, da na odločbo zopet sproži upravni spor pred upravnim sodiščem. "In mislim, da ga bo," je dodala. Ministrica ne želi, da se postopki podvajajo in trajajo spet nekaj let. "Zato bom vladi v četrtek predlagala, da umakne pooblastilo državnemu pravobranilstvu in odstopi od zahteve za revizijo postopka pred vrhovnim sodiščem," je napovedala.

Kanal C0 FOTO: Bobo

Kot je pojasnila, je želela počakati, da bi o tem - ali je prejšnja vlada delovala zakonito ali ne, ali je bila odločba državne sekretarke Tine Seršen zakonita ali ne - odločilo vrhovno sodišče. "A to odloča več let, tudi upravno sodišče je več let odločalo o tem, ali je po potrebna presoja vpliva na okolje ali ne. Zato se je celoten postopek tako zavlekel, da smo zamudili vse roke," je dodala. Njena osebna prioriteta je čista pitna voda za Ljubljančane in za vse Slovence. "To imamo zapisano tudi v ustavi," je povedala. Zato jo žalosti, da se kregamo o tem, ali je presoja vplivov na okolje potrebna ali ne. "Če ni težave, potem ni problem, da se jo naredi in ugotovi, ali je pitna voda ogrožena ali ne," je dodala. Izvedbo presoje vplivov na okolje za del s kanaleto zahteva Alpe Adria Green (AAG). Upravno sodišče je v začetku maja odpravilo odločbo ministrstva, s katero je odpravilo sklep agencije za okolje iz leta 2020, da je za vgradnjo povezovalnega kanala C0 z dodajanjem armiranobetonske kinete treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ter zadevo vrnilo v ponovni postopek ministrstvu. O tem je ministrstvo ponovno odločilo sredi julija.