Kanal C0: preiskovalna komisija želi zaslišati Jankovića in Goloba

Potem ko komisija ob nasprotovanju koalicijskih članov junija letos ni sprejela vmesnega poročila, ti ne prihajajo več na seje komisije, s čimer skušajo blokirati njeno delo, je danes v izjavi za medije v Ljubljani dejala predsednica komisije Anja Bah Žibert.
"To je nedopustno tudi zato, ker voda nikoli ne bi smela imeti političnega predznaka. Čista pitna voda bi morala biti v interesu vseh in vsi bi morali biti usmerjeni v to, da jo zaščitimo," je poudarila.
"To je na nek način blokada demokratičnega procesa, ki je v posmeh državljanom in jasen znak, da se koalicija boji resnice in vseh ugotovitev oz. da nima vsebinskih argumentov, da bi projekt branila," je dodala.
S podpisi tretjine članov komisije zahtevajo, da se zasliši še po njenih besedah najpomembnejše priče: odvetnika Klemna Goloba, ljubljanskega župana Zorana Jankovića in premierja Roberta Goloba.
"Glede na to, da je (Janković) nadkoalicijski partner oz. nekako vodja te koalicije, ga pozivam, naj ne 'gunca afen' na svojih tiskovnih konferencah in (...) poskrbi, da bo prišel na zaslišanje," je dejala.
Tudi nadomestni član komisije Franci Kepa (SDS) je poudaril, da pri preiskovanju pitne vode za vse Ljubljančane in okolico ne bi smelo biti političnega predznaka. Treba je nadaljevati preiskavo in ugotoviti, ali je gradnja v redu ali ne. In če ni, naj se prekine to gradnjo in najde drugo traso, je dejal.
Član komisije Aleksander Reberšek (NSi) je dejal, da so v zaslišanjih vsi strokovnjaki, "razen tistih, ki so na plačilni listi Zorana Jankovića", izrazili nasprotovanje gradnji kanala C0. Ker župan po Reberškovem mnenju ne skrbi za varnost in zdravje občanov, ga poziva k odstopu s te funkcije.
Glede premierja pa je Reberšek spomnil na odgovor na poslansko vprašanje, v katerem je Golob med drugim dejal, da moramo delovati kot pravna država, ter izrazil prepričanje, da bo projekt zaključen v korist ljudi in tudi okolja. Poslanec upa, da bodo koalicijski člani preiskovalne komisije prišli na zaslišanja in ne bodo s poslovniškimi triki ogrožali njenega delovanja.
Komisija – katere člani so Anja Bah Žibert (SDS), Martin Premk (Svoboda), Aleksander Reberšek (NSi), Nataša Sukič (Levica) in Jonas Žnidaršič (SD), njihovi namestniki Franci Kepa (SDS), Lenart Žavbi (Svoboda), Iva Dimic (NSi), Milan Jakopovič (Levica) in Jani Prednik (SD) – ugotavlja politično odgovornost in drugo odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma političnega vmešavanja v gradnjo kanala C0 in suma, da so oz. so bili postopki pri tem vodeni nepregledno, nezakonito in z izigravanjem zakonodaje.
Junija letos bi morala sprejeti vmesno poročilo, a so ga člani komisije iz vrst Svobode in SD zavrnili, poslancev Levice pa na seji ni bilo. "Na podlagi dokumentov, ki smo jih zbrali med zaslišanjem 52 prič, je treba gradnjo kanala nemudoma ustaviti," je takrat dejala Bah Žibertova. Dodala je, da so želeli vladi priporočiti, naj razmisli o pripravi interventnega zakona, ki bi lahko postopek gradnje ustavil ter omogočil izpeljavo presoje vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja.
V predlogu vmesnega poročila sta glede politične odgovornosti med drugimi izpostavljena nekdanji minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan ter aktualni minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Brežanu so med drugim očitali, da je omogočil nadaljevanje gradnje kanala C0 brez presoje vplivov na okolje, Kumer pa naj bi želel onemogočati delo komisije, ko ni razkril podatka, kdo je vodil postopek, ali je presoja vpliva na okolje potrebna ali ne.
Jankoviću je Bah Žibertova med drugim očitala, da je sprejel prve ukrepe, ki so bili nezakoniti, ter da je zavajal, da je bil občinski podrobni prostorski načrt za področje med Brodom in Ježico sprejet, kar pa po njenih navedbah ne drži.
Odvetnik Golob je med drugim v postopku izdaje gradbenega dovoljenja zastopal nekatere lastnike zemljišč, ki projektu nasprotujejo, ter opozarjal na domnevne nepravilnosti v postopkih Policije in varnostnikov ob protestih lastnikov zemljišč na trasi kanala C0.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.