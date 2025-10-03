Svetli način
Slovenija

Kanal C0: preiskovalna komisija želi zaslišati Jankovića in Goloba

Ljubljana, 03. 10. 2025 12.05 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , D.L.
39

Opozicijski člani preiskovalne komisije DZ, ki ugotavlja zlorabe in nezakonitosti pri gradnji kanalizacijskega kanala C0 v Ljubljani, zahtevajo zaslišanje dodatnih prič, med njimi ljubljanskega župana Zorana Jankovića in premierja Roberta Goloba. Kritični so do koalicijskih članov komisije, ki da z neudeležbo na sejah blokirajo delo komisije.

Kanal C0
Kanal C0 FOTO: Bobo

Potem ko komisija ob nasprotovanju koalicijskih članov junija letos ni sprejela vmesnega poročila, ti ne prihajajo več na seje komisije, s čimer skušajo blokirati njeno delo, je danes v izjavi za medije v Ljubljani dejala predsednica komisije Anja Bah Žibert.

"To je nedopustno tudi zato, ker voda nikoli ne bi smela imeti političnega predznaka. Čista pitna voda bi morala biti v interesu vseh in vsi bi morali biti usmerjeni v to, da jo zaščitimo," je poudarila.

"To je na nek način blokada demokratičnega procesa, ki je v posmeh državljanom in jasen znak, da se koalicija boji resnice in vseh ugotovitev oz. da nima vsebinskih argumentov, da bi projekt branila," je dodala.

S podpisi tretjine članov komisije zahtevajo, da se zasliši še po njenih besedah najpomembnejše priče: odvetnika Klemna Goloba, ljubljanskega župana Zorana Jankovića in premierja Roberta Goloba.

"Glede na to, da je (Janković) nadkoalicijski partner oz. nekako vodja te koalicije, ga pozivam, naj ne 'gunca afen' na svojih tiskovnih konferencah in (...) poskrbi, da bo prišel na zaslišanje," je dejala.

Tudi nadomestni član komisije Franci Kepa (SDS) je poudaril, da pri preiskovanju pitne vode za vse Ljubljančane in okolico ne bi smelo biti političnega predznaka. Treba je nadaljevati preiskavo in ugotoviti, ali je gradnja v redu ali ne. In če ni, naj se prekine to gradnjo in najde drugo traso, je dejal.

Član komisije Aleksander Reberšek (NSi) je dejal, da so v zaslišanjih vsi strokovnjaki, "razen tistih, ki so na plačilni listi Zorana Jankovića", izrazili nasprotovanje gradnji kanala C0. Ker župan po Reberškovem mnenju ne skrbi za varnost in zdravje občanov, ga poziva k odstopu s te funkcije.

Glede premierja pa je Reberšek spomnil na odgovor na poslansko vprašanje, v katerem je Golob med drugim dejal, da moramo delovati kot pravna država, ter izrazil prepričanje, da bo projekt zaključen v korist ljudi in tudi okolja. Poslanec upa, da bodo koalicijski člani preiskovalne komisije prišli na zaslišanja in ne bodo s poslovniškimi triki ogrožali njenega delovanja.

Protest proti kanalu CO v Ljubljani
Protest proti kanalu CO v Ljubljani FOTO: Aljoša Kravanja

Komisija – katere člani so Anja Bah Žibert (SDS), Martin Premk (Svoboda), Aleksander Reberšek (NSi), Nataša Sukič (Levica) in Jonas Žnidaršič (SD), njihovi namestniki Franci Kepa (SDS), Lenart Žavbi (Svoboda), Iva Dimic (NSi), Milan Jakopovič (Levica) in Jani Prednik (SD) – ugotavlja politično odgovornost in drugo odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma političnega vmešavanja v gradnjo kanala C0 in suma, da so oz. so bili postopki pri tem vodeni nepregledno, nezakonito in z izigravanjem zakonodaje.

Junija letos bi morala sprejeti vmesno poročilo, a so ga člani komisije iz vrst Svobode in SD zavrnili, poslancev Levice pa na seji ni bilo. "Na podlagi dokumentov, ki smo jih zbrali med zaslišanjem 52 prič, je treba gradnjo kanala nemudoma ustaviti," je takrat dejala Bah Žibertova. Dodala je, da so želeli vladi priporočiti, naj razmisli o pripravi interventnega zakona, ki bi lahko postopek gradnje ustavil ter omogočil izpeljavo presoje vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja.

V predlogu vmesnega poročila sta glede politične odgovornosti med drugimi izpostavljena nekdanji minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan ter aktualni minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Brežanu so med drugim očitali, da je omogočil nadaljevanje gradnje kanala C0 brez presoje vplivov na okolje, Kumer pa naj bi želel onemogočati delo komisije, ko ni razkril podatka, kdo je vodil postopek, ali je presoja vpliva na okolje potrebna ali ne.

Jankoviću je Bah Žibertova med drugim očitala, da je sprejel prve ukrepe, ki so bili nezakoniti, ter da je zavajal, da je bil občinski podrobni prostorski načrt za področje med Brodom in Ježico sprejet, kar pa po njenih navedbah ne drži.

Odvetnik Golob je med drugim v postopku izdaje gradbenega dovoljenja zastopal nekatere lastnike zemljišč, ki projektu nasprotujejo, ter opozarjal na domnevne nepravilnosti v postopkih Policije in varnostnikov ob protestih lastnikov zemljišč na trasi kanala C0.

KOMENTARJI (39)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Glotar
03. 10. 2025 13.40
+1
Jankovica in Goloba je potrebno odstranit iz slovenske politike...čimprej...
ODGOVORI
1 0
CelyCely
03. 10. 2025 13.40
-2
En politik v Sloveniji dejansko nekaj dela in grozno moti vse ostale.
ODGOVORI
0 2
Dragica Cegler
03. 10. 2025 13.34
+0
Pol Ljubljane bi moralo biti ored parlamentom.Tako pa zgleda ,da jim je vseeno ,če bodo pili gnojnico Samo potem nefehtajte vode od drugih občin,in pijte gnojnico
ODGOVORI
1 1
metuljka
03. 10. 2025 13.39
-1
kot da so vse cevi za vodo spelane kaj drugače.. To je bil projekt desnega župana Strgarja.. ste pozabičli, Hojs je bil tudi pri projektiranju eden glavnih
ODGOVORI
0 1
razumi če lahko
03. 10. 2025 13.33
Vse preiskovalne komisije so popolnoma od več desni preiskujejo leve in obratno potem so že izumili ko sami preiskujejo sebe ta je še boljša ! Imamo KPK , računsko sodišče, NPU pa ne vem kajše vse pa itak delajo vsi po svoje kako jim pač najbolj paše !
ODGOVORI
0 0
Bzzzzzzzz
03. 10. 2025 13.29
+1
g. Janković naj najprej improvizira s C0 kanalom v svoji hiši .....
ODGOVORI
1 0
Orisei1
03. 10. 2025 13.19
+3
Dviganje prahu za cajtnge, Jankovic lahko dela kar hoče pa ne bo enga dneva v čuzi, prevelke veze na sodiščih😉
ODGOVORI
4 1
ZIPPO
03. 10. 2025 13.18
+0
Člani strank v komisijah?????Blokirajo delo komisije?????Banda pokvarjena.Pa kje smo mi to????!!!Na Kitajskem tole ne bi laufalo niti 5 minut.
ODGOVORI
1 1
Evropa_Evropejcem
03. 10. 2025 13.06
+9
Naj bo to nauk vsem Slovencem: če voliš komuniste dobesedno piješ lasten d....
ODGOVORI
11 2
natas999
03. 10. 2025 13.06
+6
banda pokvarjena lažnjiva
ODGOVORI
7 1
M E G A
03. 10. 2025 13.03
+0
meh pustite ..sej so sami izbrali njih zdej naj pa greznco pijejo
ODGOVORI
2 2
Davao
03. 10. 2025 13.03
Sami pametnjakoviči
ODGOVORI
0 0
zibertmi
03. 10. 2025 13.03
-5
in kaj ima golob s temi fekalijami iz ljubljane.a je janez bil zaslišan za karkoli ko je bil pv
ODGOVORI
5 10
REMIGRACIJA ZDAJ
03. 10. 2025 13.02
+7
Malo fekalij v vodi še nobenemu ni škodilo de🤡🐦🐧
ODGOVORI
9 2
but_the_ppl_are_retarded
03. 10. 2025 13.02
+5
Kok kjut so s temi komisijami, ki so same sebi namen... In, da nihče od vpletenih ne nastrada. Za ovce je pa vse dobro...
ODGOVORI
6 1
colski
03. 10. 2025 12.58
+6
Po moje da je najbolje, da ga izvolite še za sedmi mandat.
ODGOVORI
7 1
Glotar
03. 10. 2025 12.58
+4
če bo Jankovicu ratalo zgradit ta kanal do konca, ga bo potrebno razstrelit...
ODGOVORI
6 2
St. Gallen
03. 10. 2025 12.55
+0
V Svici so bolj pametni
ODGOVORI
1 1
jafalical
03. 10. 2025 12.54
+2
Zaslisat? Cimprej, ce ni ze prepozno.Vsi vemo zakaj je tako.Miljoni miljoni se stekajo v ta projeket, ceprav je stroka ze 100x razlozila,ponovila kaj bo, ce bo to za res slo cez vodovarstvena obmocja...in drugod ?Vsi vemo kaj bo zarad tega, kaj bo po tem, ko bo to speljano, kdo bo to vzdrzeval in zakaj se to mudi zdaj,zdaj...Denar je treba "porabiti" v doglednem obdobju, ce ne, kaj ga bodo vrnili EU?Prikazat ga je treba, da je sel v te zadeve, v ta projekt pod cigavim vodstvom, kako bo narejeno, kje je kaj zavarovano,"zasciteno",da ne pride do razlitja teh fekalij,pa Bog ne daj kaksnih naravnih katastrof...!
ODGOVORI
4 2
zibertmi
03. 10. 2025 13.05
-4
upam,da se ta cevovod nikoli ne konča,pa ,da tisti,ki vse tole iz ozadja vodijo,sami vračajo evropska sredstva za ta projekt,ki je bil odobren,pa ne včeraj
ODGOVORI
0 4
Andrej Lon?ar3
03. 10. 2025 12.53
+4
Lolek in Bolek ne bosta nikoli prišla pred komisijo ker nimata jajc.
ODGOVORI
8 4
metuljka
03. 10. 2025 13.22
ta komisija je KČT - klub častilcev Trstenjakove
ODGOVORI
0 0
REMIGRACIJA ZDAJ
03. 10. 2025 12.49
+8
Janković in Golob bi vam v pitno vodo spuščala fekalije de
ODGOVORI
10 2
