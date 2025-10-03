Kanal C0: preiskovalna komisija želi zaslišati Jankovića in Goloba

Potem ko komisija ob nasprotovanju koalicijskih članov junija letos ni sprejela vmesnega poročila, ti ne prihajajo več na seje komisije, s čimer skušajo blokirati njeno delo, je danes v izjavi za medije v Ljubljani dejala predsednica komisije Anja Bah Žibert.

"To je nedopustno tudi zato, ker voda nikoli ne bi smela imeti političnega predznaka. Čista pitna voda bi morala biti v interesu vseh in vsi bi morali biti usmerjeni v to, da jo zaščitimo," je poudarila.

"To je na nek način blokada demokratičnega procesa, ki je v posmeh državljanom in jasen znak, da se koalicija boji resnice in vseh ugotovitev oz. da nima vsebinskih argumentov, da bi projekt branila," je dodala.

S podpisi tretjine članov komisije zahtevajo, da se zasliši še po njenih besedah najpomembnejše priče: odvetnika Klemna Goloba, ljubljanskega župana Zorana Jankovića in premierja Roberta Goloba.

"Glede na to, da je (Janković) nadkoalicijski partner oz. nekako vodja te koalicije, ga pozivam, naj ne 'gunca afen' na svojih tiskovnih konferencah in (...) poskrbi, da bo prišel na zaslišanje," je dejala.

Tudi nadomestni član komisije Franci Kepa (SDS) je poudaril, da pri preiskovanju pitne vode za vse Ljubljančane in okolico ne bi smelo biti političnega predznaka. Treba je nadaljevati preiskavo in ugotoviti, ali je gradnja v redu ali ne. In če ni, naj se prekine to gradnjo in najde drugo traso, je dejal.

Član komisije Aleksander Reberšek (NSi) je dejal, da so v zaslišanjih vsi strokovnjaki, "razen tistih, ki so na plačilni listi Zorana Jankovića", izrazili nasprotovanje gradnji kanala C0. Ker župan po Reberškovem mnenju ne skrbi za varnost in zdravje občanov, ga poziva k odstopu s te funkcije.

Glede premierja pa je Reberšek spomnil na odgovor na poslansko vprašanje, v katerem je Golob med drugim dejal, da moramo delovati kot pravna država, ter izrazil prepričanje, da bo projekt zaključen v korist ljudi in tudi okolja. Poslanec upa, da bodo koalicijski člani preiskovalne komisije prišli na zaslišanja in ne bodo s poslovniškimi triki ogrožali njenega delovanja.