Slovenija

Kanal C0: premier Golob po štirih vabilih le pred preiskovalno komisijo

Ljubljana, 06. 02. 2026 19.19 pred 1 uro 2 min branja 47

Avtor:
Anže Božič
Robert Golob

Predsednik vlade Robert Golob je po več vabilih vendarle stopil pred parlamentarno preiskovalno komisijo, ki preverja domnevne zlorabe pri gradnji komunalnega kanala C0 v Ljubljani. Zakaj njegova vlada projekta na vodovarstvenem območju ne ustavi, dokler investitor ne pridobi presoje vplivov na okolje? Se je o tem kdaj pogovarjal z ljubljanskim županom Jankovićem in ali je pri tem res talec njunega tesnega političnega zavezništva?

Po štirih poskusih parlamentarne preiskovalke Anje Bah Žibert se je premier Robert Golob le odzval na vabilo. "Želim si, da se ta projekt čim prej zaključi na ustrezen način. Ustreznih načinov ne presoja vlada, presojajo ustrezne institucije. Jaz bom spoštoval vsako odločitev. Vem pa, da dlje, ko se bo vleklo, dražji bo projekt," je dejal o projektu C0.

Ni pa se želel izreči, ali bi bila za projekt nujna tudi presoja vplivov na okolje, kot denimo ocenjuje del okoljevarstvenikov in tudi predsednica države Nataša Pirc Musar. "Težko sprejmem dejstvo, da bi bil katerikoli projekt, nov projekt v fazi načrtovanja, načrtovan za to, da poslabša razmere. Nisem pa strokovnjak, da o tem presojam," je dodal predsednik vlade.

"Ne samo, da se krši pravna država, vaši ministri jo kršijo. Zakaj? Je to ta servilnost gospodu Jankoviću – kot ste nekoč rekli, da ste vi skakač on pa kraljica?" ga je vprašala predsednica preiskovalne komisije Bah Žibertova.

"V delo sodišč, katerih koli, za razliko od koga drugega /.../ se pa ne vtikam na način, kot je pristojen vašemu šefu," ji je odgovoril Golob. Pogovore z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem na temo kanala C0 pa je zanikal. "Jaz vam ne verjamem nič. Veliko stvari ste obljubljali v svojem mandatu, naredili niste. Branite pa človeka, Jankovića, ki mu je bilo odpisanih 29 milijonov evrov. Skupaj sedita v bifeju in enostavno vam ne morem zaupati," mu je medtem navrgel poslanec NSi Aleksander Reberšek.

Da bi trenutna oblast potegnila ročno zavoro pri gradnji 'drekovoda', kot kanalu C0 pravijo nasprotniki, pa vlada nima pristojnosti, pravi njen šef. "Predsednik vlade, tako kot je ni imel moj predhodnik, te moči, supermoči, nima," pravi premier.

"V času dveletnega vladanja prejšnje vlade je bil projekt ustavljen. Vi štiri leta dopuščate to gradnjo naprej, kar je katastrofa, in s tem prevzemate odgovornost," še meni poslanka SDS. Pri čemer je premier Golob glede projekta branil vlogi obeh pristojnih ministrov – Uroša Brežana in Bojana Kumra.

Robert Golob preiskovalna komisija kanal C0 gradnja domnevne zlorabe

KOMENTARJI47

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
odpisani zasedli vlado
06. 02. 2026 20.48
Golob je tesen kolega copatarja srbskega jankovića zato dela kar mu janković ukaže seveda pa ne ostane preznih žepov.Največji krivec je pa copatar janković kateri je ilegalno pograbil denar v svoje žepe močvirnike pa izpostavil nevarnosti.
Odgovori
0 0
jedupančpil
06. 02. 2026 20.44
en večji drek od drugega.... pol pa še c0
Odgovori
+1
1 0
natas999
06. 02. 2026 20.41
lažnjivc nesposobni!!!👎👎👎
Odgovori
+1
1 0
jugatneme
06. 02. 2026 20.38
A so Golobu zagrozili, da če ne pride sam, ga ga bodo privedli vklenjenega???
Odgovori
+1
1 0
jugatneme
06. 02. 2026 20.37
Brihtno
06. 02. 2026 20.31
Sedaj pa hitro skrit ta članek nekam kjer ga ne bomo videli...
Odgovori
+1
1 0
Banion
06. 02. 2026 20.14
tale reberšek pa veliko jezika za enga kelnerja. Se ja naučil v svoje bifeju?
Odgovori
-3
2 5
Rock8
06. 02. 2026 20.12
Drekovodarska banda
Odgovori
+5
5 0
tavbix
06. 02. 2026 20.05
Šefeju Jankolopiću si ne upa reči ne...
Odgovori
+8
8 0
zmerni pesimist
06. 02. 2026 20.01
Za ta kanal mi je pa čisto vseeno živim dalečod ljubljane
Odgovori
+6
6 0
DJ-Pero
06. 02. 2026 20.00
On da bi se kdaj z Jankovičem pogovarjal?! A dejte ga no lomit!!! On pa res ne... Edina dobra strategija te vlade pred volitvami je ta, da so utišali Gabrovo. Kar naenkrat je mir z njene strani. Ampak v slučaju, da bi pernati zmagal na volitvah bi jo pa potem dvojno poslušali...
Odgovori
+8
8 0
biggbrader
06. 02. 2026 19.58
Roka roko umije, pravita predsednik in podpredsednik PS.
Odgovori
+9
9 0
biggbrader
06. 02. 2026 19.55
Ali sta Golob in Alenka že povedala, s katerega žepa bo šla odškodnina Turkom - 330.000.000,00 € ?!
Odgovori
+9
10 1
marker1
06. 02. 2026 20.09
A niso pred nekaj dnevi najeli nov kredit?
Odgovori
0 0
bohinj je zakon
06. 02. 2026 19.52
Gotof je. Mislim ......Zoki. Glede na to, da je izdal volilce Štepanjskega naselja.....in še koga.......je prav tako.
Odgovori
+9
9 0
zmerni pesimist
06. 02. 2026 19.50
Zna pa dobro grabit ima roke k sebi obrnjene
Odgovori
+8
8 0
JApajaDAja
06. 02. 2026 20.01
v vsakem govoru kaže nase....
Odgovori
+5
5 0
jugatneme
06. 02. 2026 20.47
roke zvite, to je reuma
Odgovori
0 0
frenk7
06. 02. 2026 19.49
Znana je manira fašistov, janševcev in farških je, da drugim očitajo, kar v največji meri počnejo sami.
Odgovori
-11
2 13
Ricola Swiss
06. 02. 2026 19.51
Frenk a ti spet v glavi šumi.
Odgovori
+11
11 0
biggbrader
06. 02. 2026 19.58
Spet je v Latrini.
Odgovori
+5
5 0
iskriv
06. 02. 2026 19.47
Pa kaj , se SDS-ovce ne da utišati z dejstvi , da je projekt CO delo njihovega člana gradbenega inženirja Hojsa in z njim posiljujejo vse ljudi in jih hujskajo , ker se pač to izvaja pod županom Jankovičem , ki ga SDS in NSi nikakor ne moreta spraviti s prestola !
Odgovori
-10
3 13
Sirhakel7
06. 02. 2026 19.59
In kaj potem, če je projekt Hojsovo delo ? Bistvo je gradbeno dovoljenje, ki ga izda upravna enota, ki mora ugotoviti ali je dokumentacija v skladu z zakonodajo. Če ni lahko zahteva dopolnitev ali ga tudi v celoti zavrne...
Odgovori
+6
6 0
JApajaDAja
06. 02. 2026 19.46
...in še danes nič ne ve, nima vpliva na nič, ne more ukrepati.....oh ti revček nemočni.....
Odgovori
+7
8 1
ptuj.si
06. 02. 2026 19.44
Zdolška ni bilo?
Odgovori
+5
6 1
JApajaDAja
06. 02. 2026 19.47
danes ne...so pa bili varnostniki....
Odgovori
+4
5 1
biggbrader
06. 02. 2026 19.56
Zdolšek je nadomestni premier !🤣🤣🤣🤣
Odgovori
+4
4 0
JApajaDAja
06. 02. 2026 20.02
če macron ravno nima časa....
Odgovori
+4
4 0
r h
06. 02. 2026 19.44
Bi ga mogli po kolenih prosit, ker je on gospod tatič.
Odgovori
+2
5 3
bibaleze
