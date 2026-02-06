Kanal C0: premier Golob po štirih vabilih le pred preiskovalno komisijo

Po štirih poskusih parlamentarne preiskovalke Anje Bah Žibert se je premier Robert Golob le odzval na vabilo. "Želim si, da se ta projekt čim prej zaključi na ustrezen način. Ustreznih načinov ne presoja vlada, presojajo ustrezne institucije. Jaz bom spoštoval vsako odločitev. Vem pa, da dlje, ko se bo vleklo, dražji bo projekt," je dejal o projektu C0.

Ni pa se želel izreči, ali bi bila za projekt nujna tudi presoja vplivov na okolje, kot denimo ocenjuje del okoljevarstvenikov in tudi predsednica države Nataša Pirc Musar. "Težko sprejmem dejstvo, da bi bil katerikoli projekt, nov projekt v fazi načrtovanja, načrtovan za to, da poslabša razmere. Nisem pa strokovnjak, da o tem presojam," je dodal predsednik vlade.

"Ne samo, da se krši pravna država, vaši ministri jo kršijo. Zakaj? Je to ta servilnost gospodu Jankoviću – kot ste nekoč rekli, da ste vi skakač on pa kraljica?" ga je vprašala predsednica preiskovalne komisije Bah Žibertova.

"V delo sodišč, katerih koli, za razliko od koga drugega /.../ se pa ne vtikam na način, kot je pristojen vašemu šefu," ji je odgovoril Golob. Pogovore z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem na temo kanala C0 pa je zanikal. "Jaz vam ne verjamem nič. Veliko stvari ste obljubljali v svojem mandatu, naredili niste. Branite pa človeka, Jankovića, ki mu je bilo odpisanih 29 milijonov evrov. Skupaj sedita v bifeju in enostavno vam ne morem zaupati," mu je medtem navrgel poslanec NSi Aleksander Reberšek.

Da bi trenutna oblast potegnila ročno zavoro pri gradnji 'drekovoda', kot kanalu C0 pravijo nasprotniki, pa vlada nima pristojnosti, pravi njen šef. "Predsednik vlade, tako kot je ni imel moj predhodnik, te moči, supermoči, nima," pravi premier.

"V času dveletnega vladanja prejšnje vlade je bil projekt ustavljen. Vi štiri leta dopuščate to gradnjo naprej, kar je katastrofa, in s tem prevzemate odgovornost," še meni poslanka SDS. Pri čemer je premier Golob glede projekta branil vlogi obeh pristojnih ministrov – Uroša Brežana in Bojana Kumra.