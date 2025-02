Kanal C0: začasno prekinjen postopek izdaje gradbenega dovoljenja

Stranski udeleženci v postopku izdaje gradbenega dovoljenja so po poročanju Dnevnika na ustni obravnavi ugovarjali pravnomočnosti tega sklepa. Odvetniki občine pa so trdili nasprotno, da je sklep že pravnomočen.

A upravna enota je postopek ustavila do pravnomočnosti sklepa Agencije RS za okolje (Arso), s katerim je ta januarja 2016 odločila, da občini za gradnjo kanala C0 ni treba delati presoje vplivov na okolje in pridobivati okoljevarstvenega soglasja, so sporočili iz organizacije Alpe Adria Green.

Mestni občini Ljubljana manjka še 128 metrov, da sklene 12,1 kilometra dolg kanalizacijski kanal C0, ki bi odpadne vode iz Medvod in Vodic prenašal do centralne čistilne naprave v Zalogu. Občina je vlogo za izdajo osmega gradbenega dovoljenja za kanal C0 na ljubljansko upravno enoto vložila konec junija 2023.

Da bi razrešila to vprašanje, je Špela Knez, ki vodi postopek izdaje gradbenega dovoljenja, 17. januarja letos ministrstvo za okolje, podnebje in energijo zaprosila za potrdilo o pravnomočnosti sklepa Arsa, še navaja časnik. Ker ustreznega odgovora ni prejela, je Knezova za potrdilo 29. januarja zaprosila še Arso in 13. februarja še enkrat ministrstvo. Na koncu je pridobila odgovor, da sodni postopki v zvezi s tem sklepom Arsa še tečejo.

Na upravni enoti so ocenili, da bo imela prekinitev postopka izdaje gradbenega dovoljenja do razrešitve vprašanja pravnomočnosti sklepa Arsa manj hude posledice kot nadaljevanje postopka in morebitna izdaja gradbenega dovoljenja, če bi se na koncu sodni postopki glede sklepa Arsa odvili tako, da bi bil ta celo odpravljen.

Povezovalni kanal C0 bo povezal kanalizacijska sistema Medvod in Vodic z osrednjo ljubljansko čistilno napravo ter je del 111 milijonov evrov vrednega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljansko polje, za katerega je Slovenija prejela tudi evropska sredstva in bi moral biti končan do leta 2021. Projekt ima veliko nasprotnikov, saj del kanala od Broda do Ježice poteka prek vodovarstvenega območja vodonosnika Ljubljanskega polja.