'Ta trasa je bila izbrana, ker je najcenejša'

" To je največ, kar sem lahko naredil, " je dejal glede revizije in dodal, da njenih zaključkov ne pozna, saj takrat ni bil več minister. Na splošno pa je prepričan, da morajo ministri za okolje in prostor varovati področje dela, za katero so pristojni. " Tako da vodne vire v Sloveniji je treba varovati, ker to je naša nafta ," je dejal.

Na vprašanje predsednice komisije Anje Bah Žibert (SDS), ali bi morala biti v primeru kanala C0 narejena presoja vplivov na okolje, je Leben odvrnil, da so pristojni na Agenciji RS za okolje in ministrstvu zagotovo toliko strokovni, da znajo oceniti, kdaj je kaj potrebno in kdaj ne. " Minister se vsebinsko v te postopke ne sme vtikati ," je dejal.

Preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 je Jureta Lebna povabila na današnje zaslišanje, ker je bil minister za okolje in prostor od septembra 2018 do februarja 2019 v vladi Marjana Šarca. Takrat se je projekt C0 že izvajal, prvo gradbeno dovoljenje je bilo izdano leta 2014, uvedba izvajalca v gradbena dela pa sega v leto 2017.

Več o omenjeni reviziji je članom komisije povedal Simon Zajc, ki je bil za ministra za okolje in prostor imenovan po Lebnovem odstopu. Revizija je pokazala, da je bilo zaporedje postopkov napačno, da se je spregledalo kar nekaj zahtev zakona o varstvu okolja, da so samo kljukali soglasja, niso pa jih vsebinsko presojali, je naštel.

Podobno je pokazal pravni pregled gradbenih dovoljenj, ki so ga naročili po reviziji. "Tista gradbena dovoljenja so bila izdana nepravilno, nekatera tudi nezakonito," je dejal in dodal, da so bila takrat že vsa pravnomočna in inšpekcija ni mogla kaj dosti ukrepati. "Ko imaš pravnomočno gradbeno dovoljenje, je težko popravljati za nazaj," je povedal.

Tako kot Leben je dejal, da bi projekt potreboval presojo vplivov na okolje. "Želel sem si, da bi bila narejena že v mojem času," je dejal Zajc, ki je bil na položaju okoljskega ministra do Šarčevega odstopa januarja 2020 in posledično razpada vlade.

Podrobneje se je v tistem času s projektom ukvarjal Aleš Prijon, ki ga je Zajc izbral za svojega državnega sekretarja. "To je potencialno zelo nevaren projekt, postopkovno smo ugotovili, da je bil večkrat nezakonit in tudi tehnično je problematičen," je opozoril.

Poudaril je, da je glede kanala C0 zelo veliko stvari narobe. Kot prvo je izpostavil napačno traso, saj kanal poteka po ožjem vodovarstvenem območju in poleg tega zelo lomi svojo pot. Ko se je leta 2010 sprejemal občinski prostorski načrt, bi se mu zdelo smiselno narediti tudi presojo vplivov na okolje, nenazadnje zato, da "bi meščani imeli občutek, da država skrbi zanje".

Težavo vidi tudi v tem, da je kanal C0 že projektno predviden, da bo malo puščal. Prav tako je opozoril na nepravilnosti v upravnih postopkih. "Odkrili smo celo goljufije, namreč v smislu lažnih navedb, tega je bilo kar nekaj," je dejal in povedal, da so zato tudi podali kazensko ovadbo. "Ta trasa je bila izbrana, ker je najcenejša," je prepričan.

Na ministrstvu so takrat načrtovali, da bodo presojo vplivov na okolje od investitorja zahtevali, ko bo prišel po gradbeno dovoljenje za še zadnjih 120 metrov trase, ki mu je takrat manjkalo. Toda prej je Šarec odstopil in je vlada razpadla. So pa na podlagi priporočila DZ proti koncu leta 2019 med drugim naložili inšpekciji, naj preveri projekt ter v primeru nezakonitosti ali kakršnihkoli napak gradnjo ustavi. "Šli so večkrat in rekli, da niso našli nič nezakonitega ter da projekta ne bodo ustavili," je povedal.

Leben je razkril še, da bo glede postopka projekta C0 potekala arbitraža, nakar se je Bah Žibertova odločila v tem delu zaslišanje nadaljevati za zaprtimi vrati.

Povezovalni kanal C0 bo povezal kanalizacijska sistema Medvod in Vodic z osrednjo ljubljansko čistilno napravo ter je del 111 milijonov evrov vrednega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljansko polje, za katerega je Slovenija prejela tudi evropska sredstva in bi moral biti končan do leta 2021.