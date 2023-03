Kmečki upor: 'Stran s kanalom C0'

Na gradbišču kanalizacijskega kanala C0 je bilo tako kot prejšnji petek znova vroče. Udeležilo se ga je več lastnikov zemljišč, ki še vedno vztrajajo, da gradnja poteka brez gradbenega dovoljenja. Neomajni lastniki zemljišč so sporočali: "Stran s kanalom C0 nad našo pitno vodo!"

Množica razburjenih kmetov je znova protestirala proti gradnji kanala C0. Ljubljanski župan je že večkrat poudaril, da imajo za gradnjo kanalizacijskega kanala C0 vsa pravnomočna gradbena dovoljenja. Prav tako je opozoril, da tudi protesti ne bodo ustavili projekta. Ovrgel pa je tudi trditve o nasilju nad domačini, ki ne morejo do svoje zemlje. A kmetje vztrajajo. Tako kot prejšnji teden, ko so s traktorji poskusili podreti ograjo, so se tudi ta teden v večjem številu zbrali in izrazili nestrinjanje z gradnjo kanala.

V zadnjih mesecih se je gradnja na najbolj občutljivem območju, dolgem 2,1 kilometra, med čistilno napravo Brod in Ježico zaradi napetosti na terenu večkrat ustavila. Posredovala je policija, občina Ljubljana je najela tudi varnostnike. V oddaji Preverjeno so že iskali odgovore na vprašanje, kako bodo odgovorni poskrbeli, da se bodo morebitne okvare in puščanje fekalnih voda čim hitreje odkrili in sanirali.