PRENOS V ŽIVO: Janković o zaključku del na projektu kanala C0

Na novinarski konferenci poleg ljubljanskega župana sodelujejo še župan Medvod Nejc Smole, župan Vodic Aco Šuštar, direktor Javnega holdinga Ljubljana Krištof Mlakar in direktor javnega podjetja Voka Snaga David Polutnik.
Zoran Janković je v preteklem tednu oznanil, da je izbrani izvajalec pri hipodromu Stožice zaključil dela za položitev zadnjih 120 metrov od 12,1 kilometra dolgega kanala.
Zadnji del, ki je v delu javnosti deležen ostrega nasprotovanja, so položili z dokončnim, ne pa še pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, saj je okoljska organizacija Alpe Adria Green sprožila upravni spor. Ta opozarja na po njihovem škodljive posledice projekta in nepravilnosti pri gradnji, zato so župana pozvali k odstopu.
"Projekt kanal C0 predstavlja najresnejšo grožnjo čisti pitni vodi prestolnice v zadnjih desetletjih," so zapisali.
Kot so dodali, projekt kanal C0 kljub ponovljenim strokovnim opozorilom poteka neposredno nad biološkim filtrom v produ ob reki Savi, ki že stoletja naravno prečiščuje podtalnico. "Njegova poškodba ali kontaminacija bi pomenila izgubo glavnega vira čiste pitne vode za več kot 300.000 prebivalcev in vse zdravstvene, izobraževalne ter gostinske objekte, ki so od nje odvisni," so podčrtali.
Na gradbišču zadnjega dela kanala se je sicer ob začetku del konec marca zgodil incident. Kot je trdil eden od lastnikov zemljišč, so ga varnostniki napadli in ga nasilno odpeljali z zemljišča, nato pa naj bi fizično obračunali še z njegovim bratrancem.
Kanal C0 bo povezal kanalizacijska sistema Medvod in Vodic z osrednjo ljubljansko čistilno napravo in je del 111 milijonov evrov vrednega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljansko polje. Za projekt je občina dobila okoli 69 milijonov evrov evropskih sredstev in okoli 12 milijonov evrov državnih. Ostalo prispevajo občine Ljubljana, Vodice in Medvode.
