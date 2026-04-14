PRENOS V ŽIVO: Janković o zaključku del na projektu kanala C0

Na novinarski konferenci poleg ljubljanskega župana sodelujejo še župan Medvod Nejc Smole, župan Vodic Aco Šuštar, direktor Javnega holdinga Ljubljana Krištof Mlakar in direktor javnega podjetja Voka Snaga David Polutnik.

Zoran Janković je v preteklem tednu oznanil, da je izbrani izvajalec pri hipodromu Stožice zaključil dela za položitev zadnjih 120 metrov od 12,1 kilometra dolgega kanala.

Zadnji del, ki je v delu javnosti deležen ostrega nasprotovanja, so položili z dokončnim, ne pa še pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, saj je okoljska organizacija Alpe Adria Green sprožila upravni spor. Ta opozarja na po njihovem škodljive posledice projekta in nepravilnosti pri gradnji, zato so župana pozvali k odstopu.

"Projekt kanal C0 predstavlja najresnejšo grožnjo čisti pitni vodi prestolnice v zadnjih desetletjih," so zapisali.