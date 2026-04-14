Slovenija

PRENOS V ŽIVO: Janković o zaključku del na projektu kanala C0

Ljubljana, 14. 04. 2026 10.35 pred 44 minutami 2 min branja 40

Avtor:
M.S. STA
Gradnja kanala C0

Na novinarski konferenci ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki jo lahko spremljate v živo, predstavljajo zaključen projekt gradnje kanala C0, ki povezuje Ljubljano, Medvode in Vodice. Izvajalec je namreč pred dnevi pri hipodromu Stožice položil še zadnjih 120 metrov povezovalnega kanala, s tem pa so se dela na projektu, ki je bil v delu javnosti deležen ostrega nasprotovanja, zaključila.

Na novinarski konferenci poleg ljubljanskega župana sodelujejo še župan Medvod Nejc Smole, župan Vodic Aco Šuštar, direktor Javnega holdinga Ljubljana Krištof Mlakar in direktor javnega podjetja Voka Snaga David Polutnik.

Zoran Janković je v preteklem tednu oznanil, da je izbrani izvajalec pri hipodromu Stožice zaključil dela za položitev zadnjih 120 metrov od 12,1 kilometra dolgega kanala.

Zadnji del, ki je v delu javnosti deležen ostrega nasprotovanja, so položili z dokončnim, ne pa še pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, saj je okoljska organizacija Alpe Adria Green sprožila upravni spor. Ta opozarja na po njihovem škodljive posledice projekta in nepravilnosti pri gradnji, zato so župana pozvali k odstopu.

"Projekt kanal C0 predstavlja najresnejšo grožnjo čisti pitni vodi prestolnice v zadnjih desetletjih," so zapisali.

Gradnja kanala C0
Gradnja kanala C0
FOTO: Bobo

Kot so dodali, projekt kanal C0 kljub ponovljenim strokovnim opozorilom poteka neposredno nad biološkim filtrom v produ ob reki Savi, ki že stoletja naravno prečiščuje podtalnico. "Njegova poškodba ali kontaminacija bi pomenila izgubo glavnega vira čiste pitne vode za več kot 300.000 prebivalcev in vse zdravstvene, izobraževalne ter gostinske objekte, ki so od nje odvisni," so podčrtali.

Na gradbišču zadnjega dela kanala se je sicer ob začetku del konec marca zgodil incident. Kot je trdil eden od lastnikov zemljišč, so ga varnostniki napadli in ga nasilno odpeljali z zemljišča, nato pa naj bi fizično obračunali še z njegovim bratrancem.

Preberi še Incident med varnostniki in domačini ob kanalu C0: občina čaka Policijo

Kanal C0 bo povezal kanalizacijska sistema Medvod in Vodic z osrednjo ljubljansko čistilno napravo in je del 111 milijonov evrov vrednega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljansko polje. Za projekt je občina dobila okoli 69 milijonov evrov evropskih sredstev in okoli 12 milijonov evrov državnih. Ostalo prispevajo občine Ljubljana, Vodice in Medvode.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Vladna norost
14. 04. 2026 11.52
V maxiju so že naredili prvi test...
ČrniGad
14. 04. 2026 11.51
Ven iz Lj, če vam mir in zdravje kaj pomenita. Naslednji župan bo Pakistanec.
ČrniGad
14. 04. 2026 11.46
Spet bo jok, ko bo prepozno. Tipično. ''Zakaj nam ni nihče povedal?''. Kdo se že bori za vodo baje? Pri takih aferah se je najbolje odločit, koga volit v prihodnje in kdo komu vrečo drži...!
Kviz
14. 04. 2026 11.46
Enosmerno vozovnico mu dati zastonj.
Pridiprav
14. 04. 2026 11.45
Zakaj kanal C0 ni le lokalna novogradnja, ampak tempirana bomba za Slovenijo Velikokrat slišimo, da bo Ljubljana z novim kanalom postala "čistejša". Sliši se lepo, a hidrološka realnost je neusmiljena: voda ne more biti "bolj čista", če tvegaš njeno dokončno uničenje. Tukaj je tisto, česar se mnogi ne zavedajo: 1. Ljubljanski vodonosnik je slovenski trezor: To ni le cev, iz katere pije prestolnica. Je strateška rezerva pitne vode za državo. Če pride do izlitja fekalij v prodnata tla, ni gumba za "razveljavi". Prodnata plast deluje kot goba – ko se enkrat napoji z onesnaženjem, postane čiščenje praktično nemogoče. 2. Učinek domin: Ljubljana je srce države. Če prestolnica čez noč ostane brez pitne vode, se ne ustavijo le pipe v stanovanjih. Ustavijo se bolnišnice, šole, gospodarstvo in državna uprava. Strošek sanacije in zagotavljanja alternativnih virov bi bil tako enormen, da bi ga čutil prav vsak davkoplačevalec od Lendave do Portoroža. 3. Ni vprašanje "če", ampak "kdaj": Noben inženirski objekt ni večen. Premiki tal, potresi ali preprosto zob časa – cevi prej ali slej popustijo. Graditi takšen objekt neposredno nad glavnim virom pitne vode je enako, kot bi postavili skladišče goriva sredi suhega gozda in upali, da nikoli ne bo strele. 4. Zdrava pamet proti "napredku": Pravi napredek pomeni zaščito tistega, kar nas ohranja žive. Uničenje naravnega vira v zameno za beton in kanalizacijo ni razvoj, ampak hazardiranje z usodo prihodnjih generacij. Ko naslednjič slišite, da je vse pod nadzorom, se vprašajte: Ali smo pripravljeni tvegati edino stvar, ki nima nadomestka, za projekt, ki bi lahko tekel po varni poti, a ne teče? Voda ne pozna občinskih meja. Ko bo onesnažena, bo prepozno za razprave o retoriki. Takrat bomo vsi pili isto – tisto, kar smo dopustili, da steče v zemljo
mamma mia
14. 04. 2026 11.48
Njega ne zanima nič,razen 10%.Pri ogromni investicuji je to ogromna provizija
Rock8
14. 04. 2026 11.42
Nekoč bo ena cev pri spoju popustila(potres,dvig podtalnice,poplave...) in zokanovića se bomo spominjali kot župana,ki nam je zagiftu pitno vodo
Vladna norost
14. 04. 2026 11.42
Kje so Jenulla, Nika, Macerl, Zgujznik...?
gonisetaubi
14. 04. 2026 11.40
teg šerifa bi bilo potrebno ..............
Brucia la terra
14. 04. 2026 11.38
Bravo Janković Bravo Ljubljana. Za vsako stvar se dobi skupina ljudi, ki protestirajo. Zato pri nas ni vetrnih elektrarn(slovenske ptice so najbolj neumne) in podobno. Vedno se najde negdo kateremu je nacionalni šport zavirati, ustaviti ali pa celo preprečiti projekt. Še enkrat čestitke
ČrniGad
14. 04. 2026 11.49
Lahko pojasniš kaj je tako briljantnega glede cevovoda z namerno lekažo čez vodovarstveno območje? In zanemarjanje gradbenih dovoljenj? Ampak visoko v bloku je zaenkrat še lepo, klorirana voda pa vam očitno tekne...Dolgoročne posledice pa so teorija zarote?
natas999
14. 04. 2026 11.29
slej kot prej bo ta šerif......
Yon Dan
14. 04. 2026 11.29
To je potrebno takoj podreti, uničiti, akterje tega, pa zapreti in jih materialno preganjati z g. 10% na čelu.
Artechh
14. 04. 2026 11.27
Koga bodo varnostniki na ciljni ravnini pretepli?
Buča hokaido
14. 04. 2026 11.26
Kaj pa vsa tista svinjarija, ki jo kmetje polivajo po njivah in travnikih, polna kemikalij, ki jih poje živina in se potem steka v potoke, reke in podtalnico? Je to boljše od strokovno zgrajene kanalizacije?
babylon5
14. 04. 2026 11.33
Se nadzira vsakega kmeta, pridejo z inekcijami in delajo analizo zemlje. Poleg tega si na takih območjih omejen s škropivi. V primeru c0 je pa tak da če nek spoj puša gre direkt v podtalnico in še 1m globoko plus puščanje kanala težko ugotoviš. Edino če bodo merili količino odpadnega dreka in scavnice pred in po vstopu v sistem
Rookoko
14. 04. 2026 11.40
Težko enačiš špricanje kmeta po površini enkrat letno z nečem, kar bi vsakodnevno izstekalo več let 5 metrov pod zemljo. Vsak, ki se ukvarja s kanalizacijo pravi, da sistema, ki bi bil neprodušno zaprt ni in ne obstaja. Vedno nekje pušča, ker pa je pod zemljo se tega ne vidi. Ta župan ne bo odgovarjal za posledice kanala, ker bo takrat že zelo star in globoko v penziji. Zato je potrebno gradnjo ustaviti in zadevo narediti tako kot je treba.
Buča hokaido
14. 04. 2026 11.51
Enkrat letno??? Živim v bližini kmetije v Dravljah, edina daleč naokoli. Se kar kadi, ko šprica in poliva. Po pravilih to smel delati, kadar dežuje ali pred dežjem, on pa poleti v suhem in vročem vremenu.
Buča hokaido
14. 04. 2026 11.52
Kako pa veš, da ne bo narejeno tako, kot je treba?
brainiac007
14. 04. 2026 11.22
Kočno zdaj pa boste lahko srali po ljubljani in ne bo iz greznic več drek več tekel
testosteron
14. 04. 2026 11.14
Ljubljana - nazdravje in prijetno pitje fekalij. Na dolgi rok bo tole katastrofa - kot večina projektov v Sloveniji - odgovarjal pa ne bo nihče !
suleol
14. 04. 2026 11.09
ljubljana pa na gnojnico smrdi to je pa ok zavod nc hudga
suleol
14. 04. 2026 11.09
ane
Buča hokaido
14. 04. 2026 11.27
Če ne živiš v Ljubljani, te naj nič na skrbi.
Anion6anion
14. 04. 2026 11.09
A lahko nasprotnikom tega projekta svojo greznico izpraznimo na njihova dvorišča?
ČrniGad
14. 04. 2026 11.52
Lahko si svojo zmešaš v svojo pitno vodo!
JanezNovakJohn
14. 04. 2026 11.06
ALI LAHKO KDO POVE POZITIVNO PLAT TEGA KANALA?
suleol
14. 04. 2026 11.08
emore ker je sds tle
JApajaDAja
14. 04. 2026 11.11
zoki in izvajalci v €.....
Greznica
14. 04. 2026 11.05
Ivan bo kanal zamašil :)
Vselepo
14. 04. 2026 11.04
Kraljica Goloba -10%, plesite in se in še volite Goloba in Svobodo-KUL......
Imela je težko otroštvo, zdaj je ena največjih zvezd resničnostnih šovov
Dojenje kot šport: koliko energije telo v resnici porabi?
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Neverjetna zgodba iz ZDA: gasilec posvojil otroka, ki ga je rešil
Tako lepa je Dejanova partnerka
Slovenska pevka se je razšla po sedmih letih zveze
Vroča lepotica, ki je postala prava senzacija
Znano je, kako bodo Slovenke iskale ljubezen
Če imate te simptome, ananasa raje ne jejte
Zakaj vas ponoči zagrabi krč v mečih
Vitamin D ni tako nedolžen: strokovnjaki razkrivajo skrita tveganja predoziranja
To Alya svetuje vsem za premagovanje stresa
Ste tudi vi kupili te izdelke? Preverite, kaj se dogaja
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
Štirje triki za 25-odstotni prihranek goriva
Regres 2026 ni enak za vse
Stvari, ki jih starejši od 50 let ne bi smeli več početi
Koliko spolnih partneric je preveč? Strokovnjaki razkrivajo resnico, ki preseneti večino moških
Jannik Sinner: od smučarskega talenta do številke ena svetovnega tenisa
S svojim telesom počnem, kar želim: zgodba vplivnice, ki buri duhove
Poleg prenove je otrokom nasmeh narisalo še eno presenečenje
Tako boste prenovo plačali občutno manj
7 pogostih poškodb hiše, ki jih odkrijemo prepozno
Kaja in Karlo sta razkrila novega družinskega člana – to je njuna nova ljubezen
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
Popolna izbira za hitro kosilo
To je zajtrk, ki ga Alya obožuje in jo napolni z energijo
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
Kmetija
Otok ljubezni ZDA
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Sanjski moški
