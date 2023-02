Kanal spotike: na območju znova posredovala Policija

Kot so sporočili s PU Ljubljana, so na območje gradnje kanalizacijskega kanala C0 na pobudo varnostne službe napotili več policistov, ki so v zapisnik vnesli identitete prisotnih oseb, osumljenih kršitev po Zakonu o zasebnem varovanju. "Drugih ukrepov policisti niso izvajali, niti zaznali drugih kaznivih ravnanj ali kršitev," so dodali. Koliko policistov so napotili na območje in koliko občanov je bilo vpletenih, niso sporočili.

A če naj bi se današnje srečanje med Policijo in lastniki končalo mirno, je bilo delo policistov na območju v preteklosti že deležno kritik – v sredini decembra so namreč možje v modrem poskušali enega izmed članov nasprotniške skupine lastnikov pridržati, pri tem pa zaradi njegovega upiranja uporabili silo. Notranje ministrstvo je v nadzoru ugotovilo, da so policisti ravnali nestrokovno, ostro se je odzvala tudi civilna družba.