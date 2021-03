Županja Kanala se novinarki ne namerava opravičiti

Zdi se, kot da sredi Soške doline, kjer prebivalci nosijo težke posledice proizvodnje azbesta, množično zbolevajo za rakom, živijo poleg cementarne in sežigalnice odpadkov ter pogosto pijejo oporečno vodo, svetniki verjamejo, da so jim največja grožnja mediji. Na pobudo kanalskega svetnika Rista Djurića , člana SD, so tamkajšnji svetniki večinsko podprli sklep, naj uredništvo nacionalne televizije razišče objektivnost poročanja ene od novinark.

Takšen odnos do novinarjev je modus operandi, opaža edini svetnik Liste za zdravje in kakovost bivanja Ivan Kižnič, ki je glasoval proti sklepu in dodaja:"Vsak, ki bi poročal kako drugače, je enostavno novinar, ki ni zaželen, in tega se raje ne vabi ali pa se ga obtoži in skuša diskreditirati."Medtem ko si novinarji s poročanjem prizadevamo, da bi bila srednja Soška dolina okoljsko manj obremenjena, da bi ljudje tukaj imeli čistejši zrak in vodo, pa so kanalski občinski svetniki prepričani ravno nasprotno in menijo, da jim s tem delamo škodo. Županja je še povedala, da se RTV dopisnici Mojci Dumančič ne bo opravičila, saj da sama ni predlagala sprejetja sklepa.