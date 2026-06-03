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Slovenija

Kaj vse obljubljajo kandidati nove ministrske ekipe?

Ljubljana, 03. 06. 2026 07.00 pred enim dnevom 4 min branja 46

Avtor:
U.Z. N.V. +1
Delo na cesti

Vsi kandidati za ministre v nastajajoči četrti vladi Janeza Janše so uspešno prestali predstavitve pred pristojnimi odbori DZ. Med prioritetami prihodnje ministrske ekipe so modernizacija Slovenske vojske, davčna razbremenitev dela, pospešitev infrastrukturnih projektov, učinkovitejše črpanje evropskih sredstev, boj proti korupciji ter spremembe na področjih zdravstva, pravosodja, kulture in dolgotrajne oskrbe. Preverite, kaj vse napovedujejo posamezniki, ki bi lahko zasedli pomembne resorje v državi.

Jernej Vrtovec se kot potencialni minister za infrastrukturo zavzema za nadaljevanje in pospešitev infrastrukturnih projektov, vključno s hitrejšim umeščanjem projektov v prostor, širitvijo avtocest ter uvedbo nočnih del na prometnicah. Prioriteta je projekt JEK 2, hkrati pa napoveduje reorganizacijo ministrstva in pregled investicij.

Franci Matoz bi kot minister za notranje zadeve in javno upravo reorganiziral kriminalistično policijo. Napovedal je okrepljen boj proti korupciji v sodelovanju z novim organom Skok. Na področju javne uprave bi uvedel ločene plačne sisteme za nekatere poklice.

Preberi še Matoz za avtocestno policijo in ločene plačne sisteme

Kandidat za ministra za zdravstvo Tadej Ostrc je med ključnimi cilji izpostavil pravočasen dostop do kakovostne zdravstvene obravnave pod enakimi pogoji za vse prebivalce Slovenije in okrepitev primarne zdravstvene ravni na vseh področjih. Napovedal je delovanje v smeri zagotavljanja finančne vzdržnosti sistema in se zavzel za zagotavljanje operativne odpornosti sistema.

Preberi še 'Nobenih novih davkov' in 'državljanska dolžnost za mlade'

Kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar izpostavlja potrebo po izboljšanju poslovnega okolja in podporo inovativnosti za zagotovitev razvoja države ter napoveduje boljši socialni dialog. Osredotočil se je na zagotavljanje razvoja države.

Kandidat za ministra za finance Andrej Šircelj se zavzema za davčno razbremenitev dela, obvladovanje primanjkljaja ter spodbujanje produktivnosti in investicij, predvsem z zasebnim kapitalom. Da se bodo javne finance spravile v začrtane okvire, je v DZ napovedal pripravo rebalansa letošnjega proračuna.

Kandidat za ministra za kmetijstvo Janez Cigler Kralj se zavzema za krepitev kmetijstva, postopne spremembe brez večjih reform ter morebitno podaljšanje roka za prepoved baterijske reje. Podpira tudi uravnotežen pristop pri upravljanju z zvermi in razvoj geotermalne energije v kmetijstvu.

Preberi še Cigler Kralj in Logar uspešno prestala zaslišanje

Tone Kajzer je napovedal proaktivno, pragmatično in v slovenske nacionalne interese usmerjeno zunanjo politiko. Kot zunanji minister bi si prizadeval za krepitev vloge Slovenije v EU in Natu ter krepitev odnosov z ameriško administracijo Donalda Trumpa. Glede konflikta na Bližnjem vzhodu je napovedal, da ne bo advokat niti Izraela niti Palestine, ni pa bil jasen, ali bo Slovenija umaknila priznanje Palestine.

Borut Rončević bi kot minister za izobraževanje, znanost in mladino največ poudarka namenil ideološko nevtralni šoli in pregledu učnih načrtov, pri čemer poudarja, da morajo spremembe pripravljati strokovnjaki brez aktivističnega pristopa. Napovedal je vključevanje stroke in javnosti pri pripravi reform, pred morebitnimi spremembami pa želi najprej opraviti temeljit pregled stanja na področju izobraževanja, vrtcev in šolskih prevozov.

Mihael Zupančič bi kot minister za pravosodje največ poudarka namenil boju proti korupciji in prizadevanjem za pospešitev sodnih postopkov. Nasloviti namerava še kronično pomanjkanje pravosodnih policistov in digitalno preobrazbo pravosodja, napoveduje pa neusmiljen boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Med prioritetami bo tudi gradnja nove sodne palače.

Preberi še Zupančič med ključnimi prioritetami napovedal neusmiljen boj proti korupciji

Kandidat za obrambnega ministra Valentin Hajdinjak, ekonomist in nekdanji prvi mož Darsa, je kot prioriteto izpostavil izpolnjevanje zavez do zveze Nato, tudi v luči nedavnih očitkov. Med drugim se bo zavzemal za modernizacijo Slovenske vojske, pridobivanje novih kadrov in krepitev domače obrambne industrije.

Mateja Ribič bi izboljšala sistem dolgotrajne oskrbe, predvsem s poenotenjem plačil za stanovalce domov za starejše ter vzpostavitvijo učinkovitega informacijskega sistema. Na področju socialnih transferjev bi okrepila nadzor nad zlorabami, podpira tudi postopno uvedbo brezplačnih vrtcev za vse otroke.

Preberi še Ribičeva bi uvedla brezplačne vrtce in poenotila plačilo za domove

Polona Rifelj bi kot ministrica za okolje in prostor največ poudarka namenila pospešitvi umeščanja projektov v prostor in odpravi birokratskih ovir pri pridobivanju gradbenih dovoljenj, uvedla bi celo zavezujoče roke za odločanje o nekaterih upravnih postopkih. Zagovarja gradnjo državnih stanovanj tudi zunaj mestnih središč, med drugim je napovedala tudi celovito revizijo projekta izgradnje kanala C0.

Kandidatka za kulturno ministrico Ignacija Fridl Jarc se bo med drugim zavzemala za ponovno vzpostavitev muzeja slovenske osamosvojitve. Napoveduje tudi novelo zakona o RTV Slovenija pa tudi ljudsko odločanje o RTV-prispevku. Manj denarja bi namenila državnemu financiranju medijev, uvedla bi kulturni bon za mlade, podpira pa tudi uvedbo tako imenovanega netflix davka, napovedala pa je še obnovo dotrajane stavbe SNG Drama.

Preberi še Hajdinjak za nadgradnjo vojske, Fridl Jarc podpira 'Netflix davek'

Monika Kirbiš Rojs bi kot ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj največ pozornosti namenila učinkovitejšemu črpanju evropskih kohezijskih sredstev. Je tudi zagovornica decentralizacije – prizadevala si bo za uvedbo pokrajin. Napovedala je spremembe financiranja občin, selitev sedeža ministrstva v Maribor in obvezno kroženje javnih uslužbencev po ministrstvih.

Suzana Lep Šimenko bi največ poudarka namenila krepitvi povezovanja Slovenije s Slovenci v zamejstvu in po svetu, predvsem na gospodarskem področju. Zavzema se tudi za večjo podporo mladim, štipendiranje in ohranjanje slovenske identitete. Napoveduje stalen dialog s političnimi predstavniki sosednjih držav in odpiranje tako imenovanih slovenskih hiš.

kandidati ministri janša vlada poudarki
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KOMENTARJI46

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lakala28
04. 06. 2026 19.29
Zbirka pravljic in laži kvečjemu, razen kar se tiče pogroma javnih financ in uničenja javnega zdravstva.
Odgovori
0 0
Banion
04. 06. 2026 19.29
kot predvolilne obljube, poem pa sto in eden izgovor za ne narejeno oziroma prelomljeno občjubo
Odgovori
0 0
Anion6anion
04. 06. 2026 18.39
Odkar je logar javno povedal da je v polotoku laž nekaj običajnega , nikomur več ne verjamem.
Odgovori
+1
1 0
flojdi
03. 06. 2026 20.35
?kje pa pise kaj bo z njimi ce OBLJUB ne bodo izpolnili
Odgovori
+3
3 0
Pravica je
03. 06. 2026 11.54
Tukaj gre za očitno politično mešetarjenje megle in z vesolja videno za anti- strokovno izbiro ministrov. Zlahkoto lahko rečemo da gre za čisto kuruptivno izbiro, ki jo določa novodobni samoupravni premier država to sem jaz, po vzorcu ……. ker si ti z nami in si novonastala čivava stranka dobiš malo ministrov, ....ti dobiš tri komade ministrstev, ker imamo nekaj večjo korist od vaših , ….ti si pa itak kmetavz in dobi tvoja čivava strankica ministrstvo, ki ni pomembno kdo se z njim igra in ga nadzira,….. tebe bomo pa dali za ministra ker si naš, da boš opral vse spletke in mahinacije ki jih prakticiramo.
Odgovori
+7
10 3
janez horvat
03. 06. 2026 12.37
Je Golob namestil koga iz desne sfere? Še enkrat: Za vse, ki kritizirate novo ministrsko ekipo! Nekdo je zapisal kaj smo imeli v prejšnji vladi: kuharja na notranjih zadevah, šiviljo na infrastrukturi, kelnarco na kmetijstvu, veterinarja za obrambo in odstavljeno sodnico za šefico parlamenta. Srednješolec Han (ki pa ima vsaj zdravo kmečko pamet) minister, srednješolec Arčon podpredsednik vlade... pa še kaj bi se našlo. J e takrat kdo kolesaril in razbijal po Ljubljani?
Odgovori
0 0
galeon
03. 06. 2026 11.49
V petek zvečer bom preveril lažnivega Vatovca na gradbišču pri Postojni. Je lep pogled iz vseh štirih mostov. Potem pa naj se raj skrije če ne bodo delal.
Odgovori
+2
3 1
Gutenberg
03. 06. 2026 12.31
Kdo je Vatovec?
Odgovori
0 0
janez horvat
03. 06. 2026 12.39
Kar so zafurali v štirih letih se ne da popraviti v enem tednu. Ne moreš odpreti treh gradbišč, če še za enega nimaš dovolj ljudi. Če si nesposoben levak pa narediš točno to.
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-1
0 1
Andres
03. 06. 2026 11.12
Kako je lahko predsednik vlade nekdo, ki je 40 let zaugal drzavni proracun in nima enega leta delovne dobe v realnem sektorju? Nekdo ki je romal v Jajce na partijska srecanja komunistov? Edini preziveli zagrizeni dosmrtni komunist nam bo vladal?
Odgovori
+5
6 1
Gutenberg
03. 06. 2026 12.31
Kaj pa leta v MikroAda?
Odgovori
0 0
janez horvat
03. 06. 2026 12.36
Je Kučan že umrl?
Odgovori
0 0
janez horvat
03. 06. 2026 12.41
Kako je bil lahko predsednik države sekretar CK ZKS in šef u..a (ne smem izpisati, ker je beseda cenzurirana)
Odgovori
0 0
mackon08
03. 06. 2026 10.57
Naredit dober program in obljubit marsikaj je najlažje. Izvajanje tega je pa daleč od obljubljenega. Ovce pa verjamejo obljubam.
Odgovori
+5
6 1
Andres
03. 06. 2026 11.09
Zelo resnicno!
Odgovori
0 0
janez horvat
03. 06. 2026 12.35
Kozli ste pa verjeli v prejšnjem!
Odgovori
0 0
kryptix
03. 06. 2026 10.26
Menda goloba nebo na primopredaji...dopovejte mu da to ni lep odnos do države.
Odgovori
-3
2 5
SDS_je_poden
03. 06. 2026 10.26
Vrtovček bo sam osebno vihtel kramp in lopato ponoči na AC. :)
Odgovori
+6
7 1
barjan?ek1
03. 06. 2026 11.27
Po eni uri deka bo šel v bolniško
Odgovori
+0
1 1
galeon
03. 06. 2026 10.25
Vsi so isti. Levi in ultra levi. Obljubljajo in kradejo. Drugega ne znajo.
Odgovori
-7
1 8
oježeš
03. 06. 2026 10.11
Koliko držijo obljube, so pokazali že v predvolilnem času. Sprenevedanje, laganje, celo ločitev od matične stranke (Logar) za zavajanje ljudi. In to se bo nadaljevalo skozi ves čas mandata, dokler bo pač ta zdržal. 2x je že imel skrajšan mandat, zdaj od podpori vseh problematikov in preverjenega odvetnika, bodo poizkušali prikrmariti do konca mandata. Gremo pa po poti bivšega Orbana, ampak tako pač deluje svet, pri nas ni nič drugače in se nikakor ne moremo primerjati z državami kjer imajo še kolikor toliko porihtano glede odgovornosti funkcionarjev in politikov. In še vedno bomo normalni državljani upali, da bomo nekoč pa le dobili vlado, pri kateri bo prioriteta državljan.
Odgovori
+2
5 3
janez horvat
03. 06. 2026 12.35
Si imel tako vlado zadnja štiri leta?
Odgovori
0 0
2mt8
03. 06. 2026 09.42
Maščevanje levičarjev ko se naslednjič dokopljejo do vlade bo sladko...davki nazaj gor, minimalci gor, inflacija še bolj gor, ustanavljanje dodatnih ideološko levih dodatnih NVO, itd
Odgovori
-8
2 10
kryptix
03. 06. 2026 10.34
Naslednjič čez 100 let.
Odgovori
+1
2 1
janez horvat
03. 06. 2026 09.28
Za vse, ki kritizirate novo ministrsko ekipo! Nekdo je zapisal kaj smo imeli v prejšnji vladi: kuharja na notranjih zadevah, šiviljo na infrastrukturi, kelnarco na kmetijstvu, veterinarja za obrambo in odstavljeno sodnico za šefico parlamenta. Srednješolec Han (ki pa ima vsaj zdravo kmečko pamet) minister, srednješolec Arčon podpredsednik vlade... pa še kaj bi se našlo
Odgovori
-4
2 6
barjan?ek1
03. 06. 2026 09.36
Ti ljudje so v življenju vsaj kdaj kaj delali v rednih službah medtem ko pa čelavi nima en dan službe ali redne zaposlitve razen da celo življenje prodaja meglo on neti težave med prebivalci.
Odgovori
+6
8 2
janez horvat
03. 06. 2026 09.44
Janša je imel Mikro Ado, dokler ga niso zaprla. Začelo se je z Janšo takrat, ko je kandidiral za predsednika ZSMS (potem so nastavili Školjča, ki še danes "trdo dela") in od takrat ga Murgle maltretirajo. Kot je rekel: blizu 190 sodnih postopkov so sprožili proti njemu, je edini politični zapornik v samostojni Sloveniji.
Odgovori
-3
2 5
SDS_je_poden
03. 06. 2026 10.27
Janez, pusti pijačo in politiko, ker nisi zrel ne za eno, ne za drugo.
Odgovori
+1
3 2
janez horvat
03. 06. 2026 12.33
Zdaj pa napiši, ali sem koga izpustil!
Odgovori
0 0
janez horvat
03. 06. 2026 12.45
SDS_je_poden: Če ti misliš, da je bil Golob dobra izbira, si verjetno pod gasom.
Odgovori
0 0
mario7
03. 06. 2026 09.18
žanček ne bo ministerček? hojsko tudi ne? Mami bo žalostna.
Odgovori
+6
8 2
Yoda
03. 06. 2026 10.33
Žan bo šef proti migrantske policije... avtobus že ima, tisti SDSov.
Odgovori
+2
2 0
petb
03. 06. 2026 09.18
Del zaslišanja bodočega ministra za notranje zadeve bi lahko narisali s šestilo.
Odgovori
+0
1 1
Vesela Jasna
03. 06. 2026 09.16
Danes je primerno vreme, da se Vrtovca pošlje z lopato na bližnje gradbišče. Kakšen jarek, ki ga je voda zasula, lahko odkoplje. Lahko tudi ponoči, če mu bolj ustreza.
Odgovori
+6
8 2
natmat
03. 06. 2026 08.58
Obljube so ene...realno stanje je pa drugo...nobeden od teh veleumov ne zna razložiti od kje bodo denar vzeli za te njihove visokoleteče obljube???Teologi in politologi ne bodo rešili našega gospodarstva...večina je brez dneva delovne dobe v gospodarstvu s PV Janšo na čelu...ki je kot jagoda na vrhu torte...
Odgovori
+9
9 0
Yoda
03. 06. 2026 10.37
denar bo prišel od srbske mafije... Slovenija bo postala pralnica mafijskega denarja... kdo bo vzel 10% se ve... pa ni Janković. Zato gre Prodanović 16. junija v Beograd, da se dogovorijo.
Odgovori
+3
3 0
Smuuki
03. 06. 2026 08.49
Ubogi uradniki. Čaka jih garanje. Ta ekipa točno ve kaj bodo storili. Po imenovanju- potrditvi vlade ne bo slavja ampak bo seja vlade. Uradnike čakajo nadure in točno določen čas za izvedbo dogovorjenega. Nevidnega dela je konec
Odgovori
-1
2 3
Petur
03. 06. 2026 08.48
Vrtovec.....že ta teden???takoj Bl e f..prvi ,takoj ..prepovedal prehitevanje tovornjakom,prišrau fal zeleno puščico desno,ki jo nekateri narodi umikajo...
Odgovori
+1
2 1
SkrajnoDesni
03. 06. 2026 09.04
Prehitevanje tovornjakov je že prepovedano. Zelene puščice so pa tudi že na semaforjih. In vsak mesec jih je več?
Odgovori
-1
0 1
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