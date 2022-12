Kandidat Levice za ministra za solidarno prihodnost Simon Maljevac

Pristojnosti ministrstva za solidarno prihodnost se bodo nanašala na področja dolgotrajne oskrbe, stanovanjske politike in ekonomske demokracije. "Z referendumsko podporo zakonu o vladi Levica nadaljuje z začrtanim delom," so ob tem v sporočilu za javnost zapisali v stranki. Predlog za imenovanje novega ministra bo vlada po navedbah stranke obravnavala na redni seji. Pred nastopom funkcije pa ministrskega kandidata čaka še zaslišanje pred pristojnim parlamentarnim odborom.

Ministrstvo za solidarno prihodnost je eno izmed treh novih ministrstev, ki bo ustanovljeno po uveljavitvah sprememb zakona o vladi, ki so si jih začrtali v koalicijskem trojčku Gibanja Svoboda, SD in Levica. Do sprememb bo lahko prišlo po nedeljski potrditvi zakona na referendumskem odločanju.

Po prvotnih načrtih naj bi sicer vodenje ministrstva za solidarno prihodnost prevzel Luka Mesec, Simon Maljevac pa bi prevzel vodenje ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Mesec je sicer že septembra dejal, da namerava ostati na čelu ministrstva z delo, takšno odločitev pa je zdaj potrdil tudi svet stranke.