Kandidat SMC za predsednika DZ Igor Zorčič

Stranke nove koalicije so v DZ vložile predlog za izvolitev dosedanjega vodje poslancev SMC Igorja Zorčiča za predsednika DZ. Na tej funkciji bo zamenjal Dejana Židana , ki je po izvolitvi Janeza Janše za mandatarja odstopil. Predsednik SMC Zdravko Počivalšek pričakuje, da bo Zorčič DZ vodil spoštljivo in odgovorno ter v čast parlamentarizmu.

"Menim, da bo DZ vodil dobro, s pravo mero odločnosti in veliko mero potrpežljivosti, brez katere je opravljanje najzahtevnejših funkcij v politiki nemogoče," je prepričan Počivalšek, ki je Zorčiča kot kandidata SMC za predsednika DZ danes predlagal koalicijskim partnericam. Te so predlog za Zorčičevo izvolitev v DZ vložile s podpisi vseh 48 poslancev nove koalicije.

O Zorčiču je Počivalšek še zapisal, da mu njegova pravniška narava daje sposobnost analitičnega pogleda na razmere in dogodke, izkušnje v odvetništvu pa so okrepile njegovo sposobnost pogajanj in tehtne presoje. Vse to pa Počivalšku, ob vedenju, da je Zorčič tudi izkušen politični vodja, "daje zaupanje v obdobje, ko bo v DZ prvi med enakimi".

Od Zorčiča pričakuje, da bo DZ vodil spoštljivo in odgovorno, v čast parlamentarizmu in dosledno upoštevaje načelo ločitve zakonodajne od izvršne veje oblasti. Pričakuje, "da bodo procesi v hramu demokracije pregledni in zanesljivi, da bo njegov odnos do javnosti odprt in povezovalen in da bo zaupanje v to ustanovo zaradi njegovega načina dela raslo".

Ob tem je prvak SMC še izrazil željo,"da bi bila njegova vrata vedno odprta za dobre pobude in ljudi, ki želijo biti bolj vpeti v proces odločanja in del pozitivnih sprememb".

Še v začetku tedna se je ugibalo, ali bo funkcijo predsednika DZ prevzel Miro Cerar, saj naj bi v tej smeri potekali pogovori, a je v ponedeljek Cerar sporočil, da izstopa iz stranke. Ob tem je povedal, da to ni več stranka Mira Cerarja, niti stranka modernega centra.