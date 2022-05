Kandidat za finančnega ministra novih davkov še ne želi napovedovati

Skozi leta se je v Sloveniji po oceni kandidata za finančnega ministra Klemna Boštjančiča izgubila povezava med davčno in socialno politiko. Na ministrskem položaju se bo zavzemal za ponovno vzpostavitev te povezave, eno od možnih poti vidi v obravnavi neto razpoložljivega dohodka. Kakšnih novih davkov še ne želi napovedovati.

Klemen Boštjančič, ki ga za finančnega ministra v vladi Roberta Goloba predlaga Gibanje Svoboda, je v predstavitvi pred člani odbora DZ za finance dejal, da prav veliko možnosti za dodatne davčne vire ne vidi. "Res mislim, da so možnosti dodatnih davčnih virov razmeroma omejene," je dejal. Hkrati pa je nanizal kar nekaj predlogov, denimo davek na premoženje oz. nepremičnine, predvsem na dražje nepremičnine in tiste, v katerih lastnik ne živi. S tem bi tudi vplivali na cene nepremičnin, je prepričan. Pregledal bi sistem davka od dohodkov pravnih oseb, kjer so se olajšave po njegovi oceni precej razpasle. Enako velja za znižano stopnjo pri davku na dodano vrednost, nekaj rezerv vidi v trošarinski politiki, obdavčitvi dediščin in daril ter olajšavah pri samostojnih podjetnikih. Prepričan je, da so bile pri davčni obravnavi električnih vozil pretekle vlade preveč radodarne. Poudaril je, da so vse to za zdaj le razmišljanja. "Poudarjam – samo preučili bomo, nobena od teh stvari se ne bo zgodila že jutri, to bi bilo absolutno neresno," je dejal.

icon-expand Klemen Boštjančič FOTO: Bobo

Povečati davčne prilive v proračun, a ne od novih davkov, pač pa na račun bolj učinkovitega pobiranja davkov, bo ena od njegovih glavnih nalog na položaju finančnega ministra. Zavzemal se bo tudi za prestrukturiranje javnih izdatkov, predvsem v smeri rasti produktivnosti, za ciljno usmerjen proračun in znižanje strukturnega primanjkljaja. O slednjem je dejal: "Tak, kot je zdaj – res se ga bojim." Stanje javnih financ po Boštjančičevi oceni ni prav lepo. Krivca za to ne vidi le v odhajajoči vladi, pač pa v vseh pred njo, rešitev pa v dvigu produktivnosti. "Ključna za javnofinančne prihodke na dolgi rok je rast BDP oz. produktivnosti, vse ostalo je iluzija," je dejal in opomnil, da o višji produktivnosti govorimo že 30 let. Sam rešitev vidi v maksimizaciji deleža aktivnega prebivalstva, na kratek rok pa v optimizaciji stroškov na vseh področjih. Dodatna poraba ali zadolževanje, to za Boštjančiča ni vprašanje. "Oboje," je napovedal, a poudaril, da mora iti dodatna poraba izključno za ukrepe, ki so merljivi in bodo prinesli dolgoročne pozivne učinke ter ne bodo vrtali dodatne luknje v javne finance.

Državni zbor bo o listi 17 ministrskih kandidatov mandatarja Roberta Goloba odločal na izredni seji, ki se bo začela v sredo ob 13. uri, je sklenil kolegij predsednice DZ. Pred tem bodo danes in v torek pred pristojnimi parlamentarnimi odbori potekale še zadnje predstavitve ministrskih kandidatov.