Kandidat za guvernerja pred odločitvijo DZ nima zagotovljene podpore

Jasno podporo so Primožu Dolencunapovedali v poslanskih skupinah SD, SMC, DeSUS in SNS ter poslanca narodnosti, kar skupaj obeta 31 glasov, medtem ko nameravajo v Levici, SDS in SAB glasovati proti. Odločilni bodo tako glasovi poslancev LMŠ in NSi. Prvi bodo po napovedih glasovali neenotno, drugi se bodo o podpori izjasnili na sami izredni seji DZ.