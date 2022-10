Kandidat za mariborskega župana: Primorec, ki se je ustalil na Štajerskem

Pojasnil je, da se je s stranko SD dodobra seznanil, ko je z njo sodeloval na letošnjih parlamentarnih volitvah. "Pred nami je obdobje, ko moramo biti zelo močno prepričani in motivirani, da ga bomo zmogli premagati. Prepričan sem, da nam bo s to ekipo to tudi uspelo," je dejal.

Med drugim je spomnil na trend odseljevanja iz mestne občine. "Maribor je v obdobju, ki nam ne daje veliko upanja, ko gledamo nazaj, zato je mogoče čas, da z marsičim naredimo konec in odpremo vrata nekemu novemu pristopu, nekim novim stvarem, nekim novim odnosom," je dejal.

Izpostavil je, da na občino gleda kot skupnost. "Skupnost gradijo dobri odnosi. Odnosi so ključni, da bomo živeli lepše, boljše," je poudaril. Pomembno se mu zdi tudi prevzemanje odgovornosti. "Več kot polovica volilnega telesa ne zaupa več v politiko. Ne samo, da nas ne mara, ampak polovica ljudi sploh noče imeti nobenega opravka z nami. Lahko delamo, kar hočemo. To je zelo narobe, saj je konec koncev edino polje političnega tisto, ki omogoča spremembe," je prepričan.

Napoveduje politiko "bliže ljudem". "Poskrbel bom, da bo pot vsakega občana do županove pisarne in mestnega sveta ne samo kratka, ampak tudi učinkovita," je dejal. Zaveda se, da je izzivov veliko, a bo pri njihovem reševanju poslušal predvsem prebivalstvo. "Program SD za naslednja štiri leta bo program prebivalcev in prebivalk Mestne občine Maribor, mi pa bomo samo orodje in mehanizem za izvedbo," je še povedal.