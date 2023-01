Kandidat za ministra bi spremenil ocenjevanje v osnovnih šolah

Potrebujemo drugačno šolo, šolo, kjer bodo imeli nadarjeni možnosti, da razvijejo svoje potenciale, pravi kandidat za ministra Darjo Felda . "Verjetno so bili poskusi že v preteklosti, da bi nekako dobili neke nadarjene, ampak največkrat se je pokazalo, da to niso nadarjeni, ampak pridni, pridni, ki so se nekaj naučili, so tisto pokazali in seveda niso znali naprej razvijati tistih zadev, ki so jih spoznali," je dejal.

In kako bi Felda ločil nadarjene od povprečnih? Za to bodo nujne spremembe zakona o osnovni šoli. "Ocene v šolah, osnovnih šolah so dejansko problematične. Tu jaz mislim, da gre za velike krivice do otrok in še največje krivice do tistih najbolj nadarjenih otrok. Namreč tukaj lahko otrok, ki je zelo nadarjen, dobi oceno pet, ampak oceno pet dobi tudi nekdo, ki je lahko povprečen, in tukaj vidimo, da ne znamo ločevati to dvoje," je dejal.

Eno od morebitnih rešitev ponujajo ravnatelji. Predsednik njihovega združenja Gregor Pečan predlaga: "Če bi se vpeljali sprejemni preizkusi na šolah, kjer so omejitve, tam bi pač moral vsak pokazati realno znanje."

Spremembe ne bodo rokohitrske, časovnice Felda še nima. Bi pa lahko spremembe nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) v devetem razredu veljale že prihodnje šolsko leto, spet naj bi štelo pri vpisu v srednjo šolo. "Že deset let ravnatelji opozarjamo, da NPZ ne igra več nobene pametne vloge, ker učenci ne pristopajo z zadostno mero resnosti," opozarja Pečan.

Z njim se bo Felda predvidoma sestal prihodnji teden. Ravnatelji pričakujejo, da bo ministrstvo uredilo tudi njihove plače. "Trdim da ni nobene druge skupine v javnem sektorju, ki bi bila obravnavana bolj krivično in ta trenutek je klima zelo blizu vrelišču," opozarja Pečan.

Iskala bosta tudi rešitve glede pomanjkanja kadra, po ocenah ravnateljev namreč v tem trenutku primanjkuje okoli 4000 učiteljev.