Kandidat za ministra za kohezijo in regionalni razvoj soboški župan Jevšek

Po tem, ko so Socialni demokrati že v sredo potrdili prve tri ministrske kandidate iz svojih vrst, predsednico stranke Tanjo Fajon za ministrico za zunanje in evropske zadeve, Dominiko Švarc Pipan za ministrico za pravosodje in Matjaža Hana za ministra za gospodarstvo, turizem in šport, je tako zdaj znano še četrto ime za vodenje ministrstev, ki bodo pripadali drugi največji koalicijski partnerici.

Postopki v stranki sicer še tečejo in zadnjo besedo o kandidatih bo v soboto imelo predsedstvo SD.