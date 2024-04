Kandidat za naslednjega slovenskega evropskega komisarja bo Tomaž Vesel

"V soboto bodo predstavljeni do zdaj znani kandidati in kandidati, s katerimi se bo do takrat predsednik tudi dogovoril. Formalnosti pa bomo dogovorili v naslednjih tednih," je povedal Matej Arčon .

Kdo pa je na listi SLS-a?

SLS sicer že 10 let ni parlamentarna stranka, vendar pa ima že ves ta čas evropskega poslanca, Franca Bogoviča. Ta vnovič kandidira, a ne kot nosilec liste. "Že štirikrat sem bil izvoljen za župana, kjer so se odločali ljudje, dvakrat evropski parlament s preferenčnimi glasovi. Zakaj pa ne bi zdaj imel možnosti? Mi je prav vseeno na katerem mestu," je povedal.

"Franci je definitivno eden izmed naših najboljših kandidatov, tako kot so vsi kandidati, ki so danes tukaj, odlični," pravi Marko Balažic. Nosilec liste bo tako zdaj Peter Gregorčič, predsednik programskega sveta RTV pred uveljavitvijo novega zakona.

"Tudi sam nisem pogojeval nobenega položaja na listi, pa bi ga lahko mogoče kot predsednik kake druge stranke. Verjamem, kot je že Peter dejal, da je uspeh liste tisto, kar je merilo uspeha," pravi Balažic, ki je okrcal Novo Slovenijo oziroma njenega predsednika Mateja Tonina, ki mu je SLS, tako kot SDS-u ponudila sodelovanje oziroma skupno listo, a se ideja ni uresničila.

Desus in Dobra Država s skupno listo

Gresta pa s skupno listo na volitve stranki Desus in Dobra Država, oziroma, skupaj bosta podprli listo nekdanjega novinarja Uroša Lipuščka. "Mislim, da so mednarodne zadeve zelo zapletene, tudi v Evropi in tudi v Sloveniji. Mislim, da bi s svojimi mednarodnimi izkušnjami lahko prispeval, da bi se ti problemi rešili in da bi se tudi glas Slovenije bolj slišal v evropskem parlamentu," pravi Lipušček. Na tej listi bo sicer denimo kandidiral tudi ekonomist Bogomir Kovač.

Stranka Vesna bo končno listo sporočila v ponedeljek

Svojo končno listo pa bo v ponedeljek predstavila še zunajparlamentarna stranka Vesna s kočevskim županom Vladimirjem Prebiličem na čelu. Na listi bosta še Uroš Macerl in Urša Zgojznik kot predstavnika te stranke, pa denimo tudi profesorica in pisateljica Manca Košir.