Kandidat za notranjega ministra Poklukar na zaslišanju pred odborom DZ

V tem tednu bi bilo lahko več znanega tudi o ožji ekipi novega notranjega ministra. V zadnjih dneh so se tako pojavila ugibanja, ali se stolčka majeta obema dosedanjima državnima sekretarjema Branku Lobnikarju in Tini Heferle , a uradnih informacij v Poklukarjevem krogu o tem za zdaj ne dajejo. Prav tako ne, ali se obeta menjava na čelu policije. V. d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav je sicer v teh dneh navedel, da je sam pripravljen sodelovati s katerim koli ministrom, ki podpira avtonomnost policije in pokončnost policijskih vodij, sposobnih upreti se zlorabam policije.

Večjih presenečenj ob potrjevanju Poklukarja v DZ sicer ni pričakovati, tako bo na ministrskem stolčku nasledil Tatjano Bobnar.

V poslanski skupini največje vladne stranke Gibanje Svoboda, ki šteje 41 poslancev, zatrjujejo, da so glede predloga kandidature enotni. V vrstah koalicijskih partnerjev SD in Levice, kjer so se pojavljali namigi, da nad predlaganim kandidatom naj ne bi bili povsem navdušeni, so z uradnimi odzivi za zdaj skopi, pričakujejo pa delovanje novega ministra v skladu z zakonodajo in zavezami koalicijske pogodbe.