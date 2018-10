Kandidat za prvega moža Sove je Rajko Kozmelj, prva naloga bo 'motivirati zaposlene'

Kozmelj je trenutno programski direktor Ženevskega centra za demokratični nadzor nad oboroženimi silami Ljubljana (DCAF – Centre for the Democratic Control of Armed Forces), na predlog Evropske komisije pa je postal tudi predsednik iniciative Integrativnega upravljanja notranje varnosti na Zahodnem Balkanu (IISG).

V preteklosti je bil med letoma 2007 in 2009 pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije, v naslednjih treh letih je bil zaposlen na Generalnem direktoratu za migracije in notranje zadeve EU (GD HOME), v letih 2012 in 2017 pa je deloval kot svetovalec za policijsko sodelovanje, terorizem in organiziran kriminal na Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri Evropski uniji.

Z mesta direktorja Sove se sicer poslavlja Zoran Klemenčič, ta pa pravi, da ga o načrtovani razrešitvi še niso obvestili. Dodaja, da Kozmelja sicer ne pozna osebno, pozna pa njegovo delo, a njegovega imenovanja pričakovano ne želi komentirati. Na informacijo o tem, da ga bo vlada na četrtkovi seji očitno razrešila, pa je dejal le, da je to "pravica vsakokratnega predsednika vlade"in da je menjava prvega moža Sove pričakovana poteza vsake nove vlade.

Zaposleni v Sovi že od decembra stavkajo

Ena izmed prvih nalog novega predsednika Sove bo stavka. Ta namreč poteka že od lanskega decembra, koliko zaposlenih Sove stavka, pa ni znano. Zahtevajo odpravo anomalij in primerljivost s plačami policistov, saj so nekatera primerljiva delovna mesta pri njih plačana slabše kot v policiji. Prav tako opozarjajo na kadrovsko podhranjenost na Sovi, ki da izvira iz časa varčevalnih ukrepov, in zahtevajo povečanje kadrovskega načrta.

Kozmelj je za Radio Slovenija povedal, da bo njegova prva naloga "motivirati zaposlene, da opravijo svoj posel, da poskrbijo za varnost državljanov na način, kot je treba in kot znajo". Ob tem pa se bo seveda moral seznaniti s pravimi razlogi za takšno razpoloženje in za stavko. Verjame sicer, da ta na učinkovitost dela in na varnost nima vpliva, je pa kljub temu znak tega, da v organizaciji "nekaj ni dobro".

Hkrati bo moral Kozmelj tvorno sodelovati tudi pri napovedani posodobitvi nacionalnovarnostnega sistema.