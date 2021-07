Kandidat za ustavnega sodnika v parlamentu brez zadostne podpore

Po nekaj neuspelih poskusih imenovanja novega ustavnega sodnika je danes Državni zbor odločal o novem kandidatu, ki ga je predlagal predsednik Borut Pahor. Kandidat Janez Kranjc bi za izvolitev potreboval 46 poslanskih glasov, a jih je na tajnem glasovanju prejel 45. 43 poslancev je glasovalo proti njegovi izvolitvi, ena glasovnica pa je bila neveljavna.

Kranjc je Pahorjev že tretji kandidat. V prejšnjem krogu je predsednik predlagal Anžeta Erbežnika, ki je v DZ prejel 44 glasov, v prvem krogu pa Andraža Terška, ki je prejel še dva glasova manj. Kranjc bi na mestu ustavnega sodnika nasledil Dunjo Jadek Pensa, ki se ji je mandat iztekel julija lani.

Janez Kranjc je sicer izredni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti in zaslužni profesor na ljubljanski in mariborski pravni fakulteti.

V predsednikovem uradu so ob njegovi predstavitvi izpostavili, da je Kranjc cenjen pravni strokovnjak tako doma kot v tujini. Med drugim je trikrat opravljal funkcijo dekana Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in predsedoval Evropski zvezi pravnih fakultet. Je nosilec najvišjih državnih odlikovanj Slovenije, Francije in Avstrije in častni doktor tujih univerz. Uživa ugled cenjenega in odličnega pravnega strokovnjaka z visoko stopnjo osebne integritete.

Ireni Vodopivec Jean nov mandat viceguvernerke Banke Slovenije

DZ je medtem Ireno Vodopivec Jean ponovno imenoval za viceguvernerko Banke Slovenije. Zdajšnji šestletni mandat se ji izteče 6. oktobra, za novega jo je predsednik republike Borut Pahor predlagal izmed štirih prijavljenih kandidatov. Med pomembnejšimi izzivi Banke Slovenije izpostavlja odločilno vlogo denarne politike v evrskem območju.

Svet Banke Slovenije ima pet članov, poleg guvernerja Boštjana Vasleta še njegovega namestnika Primoža Dolenca ter viceguvernerje Ireno Vodopivec Jean, Jožefa Bradeška in Tino Žumer. O novem mandatu za Vodopivec Jeanovo so poslanci glasovali tajno. Za jih je glasovalo 67, proti pa 22.