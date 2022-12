Kandidat za viceguvernerja: Nikoli nisem deloval politično, vedno strokovno

Profesor na ljubljanski ekonomski fakulteti Marko Pahor , ki bo viceguverner postal konec februarja prihodnje leto, če bo za to prejel večino glasov v DZ, je svojo kandidaturo utemeljil na strokovnosti, ki jo je postavil za svojo najmočnejšo točko, na izkušnjah, pri čemer je izpostavil, da ni le akademski ekonomist, in na integriteti. "Vedno se skušam držati načel popolne transparentnosti in visoke morale. Politično sem neodvisen, nikoli nisem deloval politično, vedno strokovno. Sem pa kot strokovnjak in aktiven državljan z nasveti in konstruktivno kritiko pomagal sooblikovati elemente ekonomske politike," je povedal.

"Ker ne prihajam iz sveta centralnega ali poslovnega bančništva, trdno verjamem, da bom v razmišljanje in delovanje centralne banke vnesel širino in svežino," je povedal v 70. javni predstavitvi, ki jo je predsednik republike Borut Pahor izpeljal v času vodenja države.

Pahor je obljubil, da bo v primeru delovanja vse svoje napore usmeril v uresničevanje strategije Banke Slovenije. Z ocenami, da je Evropska centralna banka (ECB) pri krotenju inflacije prepozno ukrepala, se ne strinja. "ECB je sprejemala najboljše možne ukrepe glede na razpoložljive podatke in modelska pričakovanja," je ocenil. Kot član sveta Banke Slovenije si bo prizadeval za to, da bodo podatki na voljo pravočasno za sprejemanje pravih odločitev, je dodal.

Pahor bo ob potrditvi v DZ v svetu Banke Slovenije nasledil viceguvernerja Jožefa Bradeška, ki se mu bo konec februarja prihodnje leto iztekel mandat in je zadolžen za področje kreditnega registra, finančne statistike ter upravljanja podatkov in tveganj. "Glede na svoje znanje sem prepričan, da so to področja, na katerih lahko največ prispevam k uspešnemu in učinkovitemu delovanju," je povedal. Izpostavil je pomembnost digitalne transformacije. "Banka Slovenije na tem področju ni zaspala, o čemer priča stičišče za inovacije fintech. Prizadeval si bom, da se ta okrepi in razširi ter da Banka Slovenije postane proaktiven partner novim tehnologijam," je dejal. Napovedal je še prizadevanje za pravočasno uvedbo digitalnega evra v splošno korist vseh udeležencev.

V svetu Banke Slovenije so sedaj poleg guvernerja Boštjana Vasleta in Bradeška še namestnica guvernerja in viceguvernerka Tina Žumer ter viceguvernerja Milan Martin Cvikl in Primož Dolenc.