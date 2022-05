Kandidata Levice za ministra sta Asta Vrečko in Simon Maljevac

Koordinator Levice Luka Mesec je kandidat za vodenje ministrstva za solidarno prihodnost. Gre za nov resor, ki bo pod okrilje vzel stanovanjsko politiko, dolgotrajno oskrbo in ekonomsko demokracijo. V koalicijski pogodbi so bodoči koalicijski partnerji zapisali zavezo, ki obljublja 20.000 javnih najemnih stanovanj do leta 2030 in skrajšanje čakalnih dob za namestitev v domu starejših. Tudi koalicijsko pogodbo, ki sicer velja za parafirano, mora pred podpisom na notranjem referendumu Levice potrditi članstvo.