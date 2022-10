Kandidati med volivci, Pirc Musarjeva odgovarja Brglezu

"Ljudje ne vidijo razlike od uspeha v podjetništvu in tistega momenta, ko so nekateri podjetniki res kupovali poceni državno premoženje. Moj mož ni ničesar nikoli kupil od države, jaz sama sem pa vse zaslužila s svojimi rokami, svojo pametjo, iz čiste nule," pravi Pirc Musarjeva.

In s kom od njiju bi se vodilni Anže Logar raje pomeril v drugem krogu volitev? "Nimam nobenih preferenc. Volitve so praznik demokracije, so znak tega, za kar volivci menijo, da je prava izbira. In tisti, ki mu bodo namenili, da gre v drugi krog, bo pravi sogovornik," odgovarja Logar.