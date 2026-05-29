Kandidati za ministre v Janševi vladi so znani. Kakšni so naslednji koraki?

Janez Janša prisegel kot mandatar. FOTO: Aljoša Kravanja

Potem ko so v četrtek organi koalicijskih strank potrdili svoje ministrske kandidate, je predsednik SDS Janez Janša v Državni zbor že vložil kandidatno listo. V 16. slovenski vladi, ki jo bodo sestavljale SDS, NSi, SLS, Fokus in Demokrati, bo 15 ministrov, od tega en brez resorja. Sedem ministrskih stolčkov bo pripadlo SDS, pet trojčku okoli NSi, Demokratom pa tri.

Vodenje ministrstva za finance bo prevzel Andrej Šircelj, kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo je Franci Matoz, za ministra za zunanje in evropske zadeve pa Tone Kajzer. Na ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino prihaja Borut Rončevič, na ministrstvo za okolje in prostor pa Polona Rifelj. Kandidatka za ministrici za kulturo je Ignacija Fridl Jarc, za vodenje ministrstva brez listnice za Slovence v zamejstvu in po svetu pa Suzana Lep Šimenko. Ministrski kandidati NSi so prvak NSi Jernej Vrtovec za infrastrukturo in energetiko, Valentin Hajdinjak za obrambo, vodja poslancev Janez Cigler Kralj za kmetijstvo in Mateja Ribič za demografijo, družino in socialne zadeve. Peti resor trojčka bo pripadel Fokusu, in sicer Moniki Kirbiš Rojs, ki bo prevzela ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Medtem bo SLS ostala brez ministrskega mesta. Kandidata Demokratov pa sta ob predsedniku stranke Anžetu Logarju, ki se mu obeta vodenje resorja za gospodarstvo in delo, še vodja poslancev Tadej Ostrc za zdravstvo in veleposlanik Mihael Zupančič za pravosodje.

