Slovenija

Kandidati za ministre v Janševi vladi so znani. Kakšni so naslednji koraki?

Ljubljana, 29. 05. 2026 07.29 pred 1 uro 2 min branja 22

Avtor:
STA D.L.
Janez Janša

Po vložitvi liste ministrskih kandidatov bodo začeli teči roki za zaslišanja kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi DZ. Glede na poslovniške roke bi se ta lahko zvrstila v začetku prihodnjega tedna. Če ne bo presenečenj, bi do konca tedna nova vlada že lahko zaprisegla.

FOTO: Aljoša Kravanja
FOTO: Aljoša Kravanja

Potem ko so v četrtek organi koalicijskih strank potrdili svoje ministrske kandidate, je predsednik SDS Janez Janša v Državni zbor že vložil kandidatno listo.

V 16. slovenski vladi, ki jo bodo sestavljale SDS, NSi, SLS, Fokus in Demokrati, bo 15 ministrov, od tega en brez resorja. Sedem ministrskih stolčkov bo pripadlo SDS, pet trojčku okoli NSi, Demokratom pa tri.

Vodenje ministrstva za finance bo prevzel Andrej Šircelj, kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo je Franci Matoz, za ministra za zunanje in evropske zadeve pa Tone Kajzer. Na ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino prihaja Borut Rončevič, na ministrstvo za okolje in prostor pa Polona Rifelj. Kandidatka za ministrici za kulturo je Ignacija Fridl Jarc, za vodenje ministrstva brez listnice za Slovence v zamejstvu in po svetu pa Suzana Lep Šimenko.

Ministrski kandidati NSi so prvak NSi Jernej Vrtovec za infrastrukturo in energetiko, Valentin Hajdinjak za obrambo, vodja poslancev Janez Cigler Kralj za kmetijstvo in Mateja Ribič za demografijo, družino in socialne zadeve. Peti resor trojčka bo pripadel Fokusu, in sicer Moniki Kirbiš Rojs, ki bo prevzela ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Medtem bo SLS ostala brez ministrskega mesta.

Kandidata Demokratov pa sta ob predsedniku stranke Anžetu Logarju, ki se mu obeta vodenje resorja za gospodarstvo in delo, še vodja poslancev Tadej Ostrc za zdravstvo in veleposlanik Mihael Zupančič za pravosodje.

Med prvimi nalogami, ki ministrske naloge čakajo po vložitvi njihovih kandidatur v DZ, je predstavitev svojih načrtov za delo na posameznih resorjih pred člani pristojnih delovnih teles DZ.

Zaslišanja ministrskih kandidatov po poslovniku potekajo najprej tri dni in najkasneje sedem dni po vložitvi liste v DZ. Če bo njihova predstavitev za odbor ustrezna, DZ na seji glasuje o listi kandidatov za ministre kot celoti, na javnem glasovanju pa jo mora potrditi večina navzočih poslancev. Vlada nastopi funkcijo, če sta imenovani več kot dve tretjini ministrov, pri čemer ministri brez resorja ne štejejo.

KOMENTARJI22

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

zibertmi
29. 05. 2026 08.56
janša bo ukinil kpk tudi zaradi takih zadev,kot je preizkava,ki je zamrla v zadevi prvega sekretarja v preteklom obdoju in pa tudi pri novih zaveznikih koalicije iz vrst resnice-Poslanec Resni.ce lastništvo podjetja, ki ima davčni dolg, zamolčal KPK Je poslanec Boris Mijič lastništvo podjetja, ki državi dolguje od 30 do 50 tisoč evrov neplačanih davkov, želel skriti tudi pred Komisijo za preprečevanje korupcije?
zibertmi
29. 05. 2026 08.58
Po zakonodaji morajo poslanci najpozneje mesec dni po nastopu funkcije prijaviti svoje premoženjsko stanje, morebitne druge funkcije in lastniške deleže v podjetjih, saj za te veljajo omejitve poslovanja. Ti podatki so javno dostopni v registru KPK. Čeprav je v tej bazi že mogoče najti podjetja in društva, ki so jih prijavili ostali poslanci, izvoljeni na zadnjih volitvah, med njimi tudi predsednik Resni.ce Zoran Stevanović, pa Mijičevega podjetja v njej ni.
motorist_mb
29. 05. 2026 08.58
saj od KPK-ja že leta ni nič tak da...
zibertmi
29. 05. 2026 08.58
če se družiš z ljudmi,ki imajo v posesti vse pravne institucije ,ti nič ni treba
kopernivečmoj
29. 05. 2026 08.53
SLO komedija...
motorist_mb
29. 05. 2026 08.52
Obrambni in policijski minister najbolj sporna,upam da prva odletita pa bolj normalne gor...
zibertmi
29. 05. 2026 08.51
in kdo je pomagal janezu do vlade in najbolj jamral zaradi poslov.kdo je tem podjetju omogočil odkup državnega premoženja.O MINIMALCIH IN DIVIDENDAH Se spomnite, ko je uprava Petrola nasprotovala dvigu minimalne plače in grozila s selitvijo v tujino? Zdaj je družba razkrila svoje poslovanje za prejšnje leto: rekordnih 174 milijonov evrov dobička, od tega bo 100 milijonov razdelila svojim delničarjem. Medtem ko si Petrol bojda ni mogel privoščiti dviga minimalne plače, kar bi jih stalo okoli 0,5 milijona evrov letno, zdaj nimajo težav najti 100 milijonov. Petrol je zaradi pohlepa v zadnjem letu večkrat za talca vzel ljudi. Ko smo omejili višanje cen bencina na avtocestah, je Petrol grozil z zapiranjem servisov v odročnih krajih, kjer ljudje nimajo druge možnosti točenja. Petrolove poslovalnice pa so tik pred volitvami ostale brez bencina - specifično, tiste v večjih mestnih naseljih - medtem ko so se desničarji zadnjih 24h pred volitvami snemali pred čakalnimi vrstami in razlagali, kako država razpada. Vse to je še en dokaz, da si mora država zagotoviti nazaj večinski delež v Petrolu - in začeti uveljavljati zadovoljevanje družbenih potreb namesto dobičkov posameznikov.
zibertmi
29. 05. 2026 08.48
in nadaljevalo se bo delo iz let 04/08-2012 in 2019.
zibertmi
29. 05. 2026 08.48
ZDRAVSTVO NI BIZNIS Gospod Bitenc pravi, da je zdravstvo gospodarska dejavnost. Poglejmo, kako to izgleda v Ameriki: 1️⃣ Več Američanov se boji stroškov tega, da zbolijo, kot se bojijo same bolezni. Saj veste, kako je pri zavarovalnicah: tudi če si zavarovan, je tam nek drobni tisk in na na koncu nimaš kritja. 2️⃣ 40 % Američanov ima dolgove zaradi zdravstvenih stroškov. Med njimi je večina ljudi zavarovanih, ampak tudi zavarovanje ne pomeni, da si do konca pokrit in še vedno plačuješ iz žepa. 3️⃣ Skoraj vsak deseti Američan živi brez zdravstvenega zavarovanja, ker si ga ne more privoščiti. Tudi tisti, ki so upravičeni do zastonj zavarovanja, ga pogosto nimajo, ker to zanje pomeni toliko birokracije, da se je ne znajo lotiti. 4️⃣ 40 % Američanov ne hodi na pottebne preglede in zdravljenja, ker se bojijo cene. 5️⃣ Ameriški zdravstveni sistem je daleč najdražji med vsemi razvitimi državami. Ameriška družba zanj porabi kar 18 % celotnega BDP. Skratka: Američani živijo v strahu, da bodo zboleli, ker si tega ne bodo mogli privoščiti. Ne pustimo, da zaradi pohlepa zdravnikov, kot je Bitenc, tak sistem pripeljejo tudi k nam. V Levici se bomo borili za to, da zdravstvo ne postane zavarovalniški biznis!
Majzelj
29. 05. 2026 08.46
Delat bo treba, ne pa afne guncat..
rdeči2020
29. 05. 2026 08.46
kje so kandidati veleumi slovenske desne politike?... ne, jaz se tega ne grem, to je brez veze...
Desniprepad
29. 05. 2026 08.45
Naslednji koraki...... destukcija socialne in pravne države, vzpon elite, potop Slovenije
kopernivečmoj
29. 05. 2026 08.43
gargamel, spužikvadratnik, lažnjivi kljukec....predstava za otroke
cirenij
29. 05. 2026 08.40
Kam plovemo? Kar glava te boli! Upajmo, da ne za dolgo. Ministrstvo Matoz? Nimam besed..............!
degenos
29. 05. 2026 08.31
Več k 2 leti taki ne morjo bit skupaj..... en bolj koruptiven kot drug
Rde?a pesa in hren
29. 05. 2026 08.29
24 ur, 13.9.2022: Tone Kajzer, veleposlanik Slovenije v Washingtonu, naj bi zlorabil zaupnost depešnega sistema ministrstva za zunanje zadeve, ko je s svojega službenega računalnika Janezu Janši posredoval fotografijo zaupne depeše. Cilj naj bi bila politična diskreditacija Nataše Pirc Musar, glavne tekmice kandidata SDS Anžeta Logarja na jesenskih predsedniških volitvah. Kajzerju, ki je moral na zagovor na MZZ, zdaj grozi odpoklic.
degenos
29. 05. 2026 08.32
Evo to je pa vse dovoljeno
Rde?a pesa in hren
29. 05. 2026 08.43
ja nekateri si za razliko od poprečenega Slovenca stvari kar zapomnimo, ali pa zabeležimo in ne pozabljamo. tako za lewake kot desnake.
kakorkoliže
29. 05. 2026 08.13
Na ministrstvo za obrambo kamor se bo metalo največ denarja so postavili s korupcijo obremenjenega človeka. Je to ta boj proti korupciji, ki so ga obljubljali na volitvah?
janez horvat
29. 05. 2026 08.25
Obremenili so ga zato, da so lahko nastavili Ribiča. Na sodišču bo to potekalo še 20 let.
motorist_mb
29. 05. 2026 08.03
Ostrc je 👌
Taki so otroci, ki so rojeni v znamenju dvojčka
