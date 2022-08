Kandidati za predsednika aktivno zbirajo podpise. Kako jim kaže po napovedih?

Zaključil se je prvi teden zbiranja podpisov za podporo kandidaturam na predsedniških volitvah. In po tem tednu je mogoče reči, da bosta v predsedniški tekmi zanesljivo poslanec stranke SDS Anže Logar, ki je po lastnih navedbah zbral že nekajkrat več od potrebnih 3000 podpisov, in Marta Kos iz Gibanja Svoboda, ki zaradi podpore stranke podpisov ne zbira. Ostali najavljeni kandidati imajo čas za zbiranje podpisov podpore še do 28. septembra. Še več kot ducat jih je namreč napovedalo, da bi si želeli potegovati za ta položaj.

Desetletno obdobje Boruta Pahorja na najvišji funkciji v državi se končuje, boj za njegovo nasledstvo pa je že slaba dva meseca pred prvim krogom volitev v polnem zamahu. Marta Kos podpisov volivcev ne rabi, ker jo bo za predsednico predlagalo 10 oziroma več poslancev stranke Gibanje Svoboda, je pa že začela s predvolilnimi aktivnostmi. V soboto je obiskala Belo Krajino. Anže Logar je bil v Prekmurju, podpisov za pristop h kandidaturi pa ima že dovolj. "Kar meni na nek način nalaga dodatno obremenitev, da ta stališča, ki sem jih v teh dneh slišal na terenu tudi aktivneje prenesem v svojo kampanjo in to bom tudi storil," pravi predsedniški kandidat. V Prekmurju je bila v soboto tudi Nataša Pirc Musar, Logarjeva najresnejša tekmica, drug drugemu se nista izognila. Podpira jo izven parlamentarna Piratska stranka, a zbira 5000 podpisov kot neodvisna kandidatka. Koliko jih je doslej, v njenem štabu še ne vedo. "Prepričana sem, da bomo podpise zbrali prej kot v 30 dneh," pravi. PREBERI ŠE Kandidati začeli zbirati podpise, SD v predsedniško tekmo ne gre s svojim kandidatom Bolj optimistično pa razmišlja Vladimir Prebilič. "Cilj in želja je, da bi 5000 podpisov zbrali znotraj tega tedna," odgovarja. Ali so ta cilj dosegli, tudi iz štaba kočevskega župana še niso sporočili. Da zbiranje overjenih podpisov volivcev gotovo ni lahka naloga, kaže tudi poteza predsednika Državnega sveta Alojza Kovšce, ki je ta teden povedal, da bi si želel v tekmo, a da ne bo šel, če ga pri tem ne podpre katera od političnih strank. "Če bo podpora, je to tudi najava predsedniške kandidature. Če podpore ne bo, mislim, da to nima smisla, da bi bilo neodgovorno," je pojasnil svojo odločitev. Konkretne pogovore o podpori politične stranke že ima Ivo Vajgl, neuradno naj bi o tem v kratkem odločali organi stranke Naša prihodnost. "Jaz v tem trenutku ne bi želel o tem govoriti, saj o tem odločajo organi stranke," se je izognil odgovoru. Preden postane povsem jasno, kdo vse bo 23. oktobra na volilnih lističih, je sicer še precej časa, kandidature se lahko vložijo do konca septembra, uradni seznam bo Državna volilna komisija objavila do 7. oktobra. icon-expand Kdo bo nasledil Boruta Pahorja? FOTO: Luka Kotnik Sicer pa je dva meseca pred predsedniškimi volitvami vprašanje, kdo bo nasledil Boruta Pahorja še daleč od odločenega. Če bi bile volitve danes, bi očitno odločal drugi krog. Saj nihče od vodilne trojice kandidatov, ne prepriča polovice volivcev. Največ javne podpore ima trenutno strankarsko neodvisna kandidatka Nataša Pirc Musar. Tesno za njo je izbranec opozicijske SDS, ki kandidira s podpisi volivcev, Anže Logar. Medtem ko kandidatka največje vladne stranke Gibanja svoboda Marta Kos vse bolj zaostaja. Ostali kandidati so še dlje zadaj. Še največ podpore med njimi ima kočevski župan Vladimir Prebilič. Sledita pa ginekologinja Sabina Senčar in nekdanji zunanji minister Ivo Vajgl. Še vedno pa je veliko volivcev neodločenih. Skupno dobra petina anketirancev namreč v obstoječi ponudbi ne najde svoje izbire. Tako pa se rezultat spremeni, če upoštevamo le odgovore tistih, ki pravijo, da se bodo zelo verjetno udeležili volitev. Anže Logar v tem primeru za las prehiti Natašo Pirc Musar. Medtem ko Marta Kos še vedno krepko zaostaja. Nihče od kandidatov pa tudi v tem primeru ne prepriča polovice vprašanih. Čeprav se delež neopredeljenih, kot vidimo, nekoliko zmanjša.