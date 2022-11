Kandidati za predsednika OKS Barada, Bobinac in Sodržnik

Tomaž Barada, Franjo Bobinac in Janez Sodržnik so uradni kandidati za predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije. Volilna komisija je na zasedanju pregledala prejete kandidature in ugotovila, da so bile oddane pravočasno.

Volilna skupščina OKS bo 16. decembra volila tretjega predsednika krovne športne zveze v državi od osamosvojitve po Janezu Kocijančiču, ki je OKS vodil od ustanovitve v začetku 90. let, in Bogdanu Gabrovcu, ki je bil predsednik zadnjih osem let. Za vodilni položaj v slovenskem športu se bodo potegovali trije kandidati, vsi že športni funkcionarji: Tomaž Barada in Janez Sodržnik, oba trenutno podpredsednika OKS, ter dolgoletni predsednik Rokometne zveze Slovenije (RZS) Franjo Bobinac. icon-expand Olimpijski komite Slovenije FOTO: POP TV Za zmago kandidati potrebujejo podporo večine prisotnih delegatov na volilni skupščini. To sestavlja 117 delegatov, predstavnikov različnih športnih zvez. Med temi je 38 predstavnikov nacionalnih panožnih zvez olimpijskih športov. Člani skupščine so še predstavniki nacionalnih zvez, ki jih priznava Mednarodni olimpijski komite, 24, nacionalne zveze neolimpijskih športov, ki so včlanjeni v Generalno združenje mednarodnih športnih organizacij (GAISF), ki jih je 14. V skupščini je še največ 30 predstavnikov lokalnih športnih zvez, šest predstavnikov zvez in združenj, od tega štirje predstavniki zvez, ki se pretežno ukvarjajo s športom za vse, predstavnik športnih zvez in združenj ter predstavnik zamejskega športa. V skupščini je še individualni ustanovitelj OKS Miroslav Cerar, bil pa bi tudi član Moka, ki pa ga Slovenija trenutno nima. Delegati bodo novega predsednika volili na tajnih volitvah v sklopu skupščine čez mesec dni, ko bodo poleg predsednika volili še izvršni odbor, nadzorni odbor, disciplinsko komisijo in druge organe slovenskega olimpijskega gibanja.