Drugi krog županskih volitev danes poteka v 45 občinah, kjer v prvem krogu pred dvema tednoma niso izvolili župana. Dvoboji tako danes potekajo tudi v šestih od 12 mestnih občin, po več kot dveh desetletjih znova tudi v Ljubljani.

Janković drugi krog volilne kampanje ocenil kot korekten in spoštljiv

Aktualni ljubljanski župan Zoran Janković, ki se je na tokratnih lokalnih volitvah v občini Ljubljana z najboljšim rezultatom uvrstil v drugi krog, se je na volišče odpravil po jutranjem sprehodu po Golovcu. Ob oddaji glasu je volilno kampanjo pred drugim krogom ocenil kot korektno in spoštljivo.

icon-chevron-right 1 9 icon-chevron-right Zoran Janković oddal glas Damjan Žibert

Zoran Janković oddal glas Damjan Žibert

Zoran Janković oddal glas Damjan Žibert

Zoran Janković oddal glas Damjan Žibert

Zoran Janković oddal glas Damjan Žibert

Zoran Janković oddal glas Damjan Žibert

Zoran Janković oddal glas Damjan Žibert

Zoran Janković oddal glas Damjan Žibert

Zoran Janković oddal glas Damjan Žibert

















Današnji dan, ki ga je začel z obiskom Golovca in nadaljeval z odhodom na volišče na osnovni šoli Oskarja Kovačiča na Rudniku v Ljubljani, bo sicer preživel skupaj s svojimi bližnjimi, je novinarjem še povedal Janković. Janković je v prvem krogu županskih volitev, v katerem se je pomerilo 15 kandidatov, dobil 34,94 odstotka glasov in si s tem prvič po 20 letih županskega mandata ni zagotovil že v prvem krogu. Njegov izzivalec v drugem krogu je kandidat in sokoordinator Levice Luka Mesec, ki je v prvem krogu dobil 26,14-odstotno podporo. Lista Zorana Jankovića pa je v 45-članskem mestnem svetu dobila trinajst mandatov. Ljubljanski mestni svet bo v novem mandatu sicer zelo raznolik, a je Janković prepričan, da bo lahko deloval usklajeno.

Mesec po končani spoštljivi volilni kampanji pozval na volišča

Kandidat Levice za župana v Mestni občini Ljubljana Luka Mesec je po oddaji glasu pozval k udeležbi na volitvah. Po kampanji pa je zadovoljen, da sta s protikandidatom obdržala spoštljivo raven komunikacije. Kot je povedal novinarjem v izjavi po dopoldanski oddaji glasu na Osnovni šoli Vodmat, je v primerjavi s prvim krogom tokrat bolj sproščen. Ko človek pogleda na opravljeno delo, ki ga je izvedel po svojih najboljših močeh, gre za enega najlepših trenutkov v življenju, je poudaril. Vendar pa se zaveda, da ga že v ponedeljek "čakajo resničnost in novi izzivi in bo znova napeto", je napovedal sokoordinator Levice.

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right Luka Mesec oddal glas Damjan Žibert

Luka Mesec oddal glas Damjan Žibert

Luka Mesec oddal glas Damjan Žibert

Luka Mesec oddal glas Damjan Žibert

Luka Mesec oddal glas Damjan Žibert

Luka Mesec oddal glas Damjan Žibert

Luka Mesec oddal glas Damjan Žibert

Luka Mesec oddal glas Damjan Žibert

Luka Mesec oddal glas Damjan Žibert

Luka Mesec oddal glas Damjan Žibert



















Izrazil je zadovoljstvo, da sta skupaj s protikandidatom Zoranom Jankovičem v volilni kampanji obdržala spoštljivo raven komunikacije. Želel bi si, da se to prelije tudi na državno raven. Mesec, ki se je doslej angažiral zlasti v državni politiki in bi v mandatu prejšnje vlade tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je v prvem krogu županskih volitev, v katerem se je pomerilo 15 kandidatov, dobil 26,14 odstotka glasov. Zaostal je le za aktualnim županom in protikandidatom v drugem krogu Zoranom Jankovićem, ki je dobil 34,94 odstotka glasov. Levica pa je v 45-članskem mestnem svetu dobila deset mandatov. Mestni svet bo sicer bolj razdrobljen kot doslej, a je Mesec prepričan, da ne bo težko najti soglasja o stvareh, ki se morajo v Ljubljani zgoditi v naslednjih štirih letih.

Frangež: Toplo se oblecite in pojdite na volišča

Zmagovalec današnjega glasovanja v Mariboru bo nasledil župana Sašo Arsenoviča, ki je po dolgem oklevanju septembra sporočil, da se ne bo potegoval za tretji mandat. Zdaj se vrača v podjetniške vode, od koder je leta 2018 vstopil v mestno politiko. Kandidat SD, Levice ter Liste kolesarjev in pešcev za župana Mestne občine Maribor Matevž Frangež je tako kot njegov tekmec Bor Greiner oddal svoj glas na volišču na Grajski ulici. Ljudi je povabil k udeležbi na volitvah: "V tej kampanji sem se naučil, da ni slabega vremena, so samo slaba oblačila. Zato se toplo oblecite in pojdite na volišča." Povedal je, da je dopoldne preživel v družbi svojih otrok in tako namerava preživeti tudi preostanek nedelje do večernega odhoda v volilni štab na Grajskem trgu. "Moram reči, da se počutim nenavadno mirno in verjamem, da bo miren tudi preostanek nedelje," je dodal ob odhodu z volišča, kjer ga je spremljala žena Marina. V prvem krogu volitev je 48-letnega dolgoletnega člana SD in do nedavnega državnega sekretarja na gospodarskem ministrstvu Frangeža podprlo dobrih 28 odstotkov volivk in volivcev. Njegov tekmec v drugem krogu, 54-letni radijski voditelj Bor Greiner, ki je vložil kandidaturo s podpisi, je dobil nekaj manj kot 23 odstotkov podpore. Frangeževo zavezništvo SD, Levice ter Liste kolesarjev in pešcev bo imelo v 45-članskem mestnem svetu 12 glasov.

Greiner: Potrebujete le osebno izkaznico in nekaj minut časa

Nestrankarski kandidat za župana Mestne občine Maribor Bor Greiner je ob današnjem prihodu na volišče v drugem krogu lokalnih volitev poudaril pomen udeležbe na volitvah. "Vse, kar potrebujete, je osebna izkaznica in nekaj minut časa," je dejal v izjavi za medije. "Najlepša hvala vsem, ki ste že volili in boste danes še volili," je povedal ob odhodu z volišča v Grajski ulici v središču mesta, kamor je ob rahlem sneženju prišel v spremstvu soproge Natalije. Kot je napovedal, bo preostanek dneva do večernega odhoda v volilni štab preživel v družinskem krogu. Okoli 18. ure se namerava odpraviti v štab na Gosposki ulici, kjer bo s podporniki čakal na razglasitev izida današnjega glasovanja. Greinerjeva lista Bor za spet naš MB, ki je tako kot kandidat letos prvič nastopila na volitvah, je osvojila sedem mandatov v 45-članskem mestnem svetu.

Nik Popovič kampanjo v drugem krogu ocenil kot džentelmensko

Oddaja glasu v Kopru FOTO: 24ur.com

V drugem krogu županskih volitev v Kopru se Aleš Bržan, ki se s svojo listo poteguje za tretji mandat, meri z Nikom Popovičem iz stranke Koper je naš. V prvem krogu je med desetimi kandidati Bržan prejel dobrih 47 odstotkov glasov, Popovič pa dobrih 31 odstotkov. Kandidat za koprskega župana Nik Popovič je po oddaji glasu na današnjih županskih volitvah kampanjo pred drugim krogom ocenil kot mirno in "zelo džentelmensko". Kandidat stranke Koper je naš si želi še višje udeležbe, kot je bila v prvem krogu. Po dopoldanskem prihodu na volišče na Srednji tehniški šoli Koper, si je ob sončnem vremenu Popovič zaželel, da bi bila volilna udeležba še višja kot pred dvema tednoma, saj se tako dejansko pokaže, kaj si ljudje želijo. Ob koncu kampanje, ki jo je v nasprotju s protikandidatom Alešem Bržanom v drugem krogu ocenil kot džentelmensko, je, kot je dejal, ponosen na ekipo in svoje sodelavce. Stranke in liste, ki bodo imele svetnike v novem sklicu, pred drugim krogom javno niso podprle nobenega od tekmecev in so odločitev prepustile volivcem. V ospredju kampanje in soočenj so bili stanovanja, promet, prostorski načrt, Luka Koper in meja z Ankaranom.

Aleš Bržan upa na dobro volilno udeležbo in jasen izid

Aleš Bržan pa je ob oddaji glasu izrazil upanje v visoko udeležbo in jasen rezultat, ki ne bo puščal dvomov. Kampanjo je ocenil kot zaostreno.

Oddaja glasu v Kopru FOTO: 24ur.com

Bržan, ki je glas oddal dopoldne na volišču na Srednji tehniški šoli Koper, je v izjavi opozoril na širjenje različnih dezinformacij v kampanji in osebnih očitkov na družbenih omrežjih, tudi med volilnim molkom. V izjavi za medije si je ob spominu na tesen izid leta 2018 zaželel čim višje volilne udeležbe in to, da noben tabor ne bi imel pomislekov glede izida. "Naj pride čim več ljudi, tako da bo to res praznik demokracije in bo jasna volja ljudi, koga si želijo za župana," je dejal. O tem, ali se tokrat, ne glede na to, kakšen bo izid, zadnjič podaja v župansko bitko, pa je dejal, da upa, da je tako, a dodal, da se zarečenega kruha največ poje.

Kranjski županski kandidat Černe si želi čim višje volilne udeležbe

Kranjčani danes izbirajo med Janezom Černetom, ki se je na volitve podal s podpisi volivcev, in Ireno Dolenc, ki je kandidatka NSi s široko podporo političnih strank desnega pola. V prvem krogu je Černe med sedmimi kandidati zbral 28,18, Dolenc pa 25,27 odstotka glasov. Dosedanji župan Matjaž Rakovec se ni uspel uvrstiti v drugi krog, tako bo Kranj zagotovo danes dobil novega župana. Nestrankarski kranjski županski kandidat Janez Černe je svoj glas v drugem krogu županskih volitev oddal danes na svojem volišču v Osnovni šoli Matije Čopa na Planini v Kranju. Kot je povedal, si želi čim večje udeležbe. Kampanjo je ocenil kot precej naporno. Černe, ki je na volišče prišel v družbi svoje družine, je pojasnil, da se bodo po oddaji glasu odpravili na nedeljsko kosilo pri mami. Potem bo sledilo druženje v krogu prijateljev, znancev in vseh, ki so pomagali pri volilni kampanji in njegovi listi Mi smo iz Kranja. Tako se Černe veseli današnjega večera. Kot je povedal, se je po dolgi, naporni kampanji v soboto uspel spočiti. Po vseh svojih izkušnjah z volilnimi kampanjami ugotavlja, da v nobeni še ni bilo toliko obveznosti. "Prav truditi smo se morali, da smo lahko druženje z občani stisnili med vse medijske obveznosti," je po dvotedenskem podaljšku volilne kampanje za drugi krog pojasnil Černe. Sama kampanja se mu v tem drugem delu sicer ni zdela posebej sporna, je pa opazil, da so na družbenih omrežjih skušali ustvarjati javno mnenje v Kranju tudi nekateri, ki niso kranjski občani. Želi si čim višje volilne udeležbe. "Upam, da volivci vedo, da nič ni odločeno, dokler ne oddajo svojega glasu. Tisti, ki pride, tisti odloča. Nekateri pravijo, da če ne glasuješ, potem naslednja štiri leta nimaš pravice, da se pritožuješ nad tem, kar je bilo izbrano," je dejal Černe.

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