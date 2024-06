Kandidatka SDS, ki je pred voliščem delila letake, je morala oditi

DVK o imenih oseb, ki so agitirale, ni govorila. Je pa kandidatka SDS za evropske volitve Zala Tomašič danes pred ljubljanskim voliščem volivcem, ki so prišli glasovat predčasno, delila letake stranke in pozivala, naj glasujejo zanjo, zaradi česar ji je po njenih navedbah članica volilne komisije grozila, da bo o tem obvestila policijo.

Na DVK so pojasnili, da so v skladu z navodili DVK volilnim komisijam za izvedbo volitev poslancev iz Slovenije v Evropski parlament ter posvetovalnih referendumov na voliščih prepovedana obeležja, kot so plakati, ki so uporabljeni za namen volilne ali referendumske kampanje.

Kot območje volišča za predčasno glasovanje v Ljubljani je določeno celotno območje Gospodarskega razstavišča, oziroma najmanj 50 metrov od objekta, v katerem je volišče. V območje volišča se štejejo tudi pripadajoče površine za pešce v območju 10 metrov od zunanje meje Gospodarskega razstavišča.