Kandidatka za generalno sekretarko DZ pravnica Špela Ocvirk

Sklep o imenovanju generalnega sekretarja DZ pa je uvrščen na predlog dnevnega reda ponedeljkove izredne seje. O sklicu te se bo sicer v petek še dogovoril kolegij predsednika DZ. Ta ima na dnevnem redu seje tudi pripravo predloga sklepa o imenovanju generalnega sekretarja DZ.

Generalnega sekretarja DZ morajo poslanci skladno s poslovnikom DZ imenovati v 30 dneh od konstituiranja DZ. Roka sicer tokrat ne bodo ujeli, saj se ta izteče v nedeljo.

Predlog kandidature na spletni strani DZ sicer še ni viden, je pa med gradivi za petkovo sejo kolegija predsednika DZ vidno obvestilo Stevanovića o gradivu k točki o predlogu sklepa o imenovanju generalnega sekretarja DZ.

Kandidatka bo po informacijah STA Špela Ocvirk, ki jo je STA tudi kontaktirala, na njeno potrditev odločitve o kandidaturi za omenjeno funkcijo pa še čaka.

Ob zeleni luči DZ se torej na mestu generalne sekretarke obeta menjava. Trenutno to mesto zaseda Uršula Zore Tavčar, ki je bila na to funkcijo prvič imenovana leta 2014, zatem pa še dvakrat.

Generalni sekretar DZ po poslovniku DZ vodi službe državnega zbora, ki opravljajo strokovna, administrativna in druga opravila ter tehnične naloge, s katerimi zagotavljajo pogoje za delo državnega zbora.

Imenuje ga DZ na predlog kolegija za čas do konca mandata DZ, ki ga je imenoval, še določa poslovnik.