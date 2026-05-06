Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Kandidatka za generalno sekretarko DZ pravnica Špela Ocvirk

Ljubljana, 06. 05. 2026 12.46 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA N.V.
Državni zbor

Kandidatka za novo generalno sekretarko DZ je pravnica Špela Ocvirk in aktualna direktorica Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije. Predlog njene kandidature na spletni strani DZ še ni viden, je pa o predlogu predsednik DZ Zoran Stevanović že obvestil vodje poslanskih skupin.

Generalnega sekretarja DZ morajo poslanci skladno s poslovnikom DZ imenovati v 30 dneh od konstituiranja DZ. Roka sicer tokrat ne bodo ujeli, saj se ta izteče v nedeljo.

Sklep o imenovanju generalnega sekretarja DZ pa je uvrščen na predlog dnevnega reda ponedeljkove izredne seje. O sklicu te se bo sicer v petek še dogovoril kolegij predsednika DZ. Ta ima na dnevnem redu seje tudi pripravo predloga sklepa o imenovanju generalnega sekretarja DZ.

Državni zbor
Državni zbor
FOTO: Bobo

Predlog kandidature na spletni strani DZ sicer še ni viden, je pa med gradivi za petkovo sejo kolegija predsednika DZ vidno obvestilo Stevanovića o gradivu k točki o predlogu sklepa o imenovanju generalnega sekretarja DZ.

Kandidatka bo po informacijah STA Špela Ocvirk, ki jo je STA tudi kontaktirala, na njeno potrditev odločitve o kandidaturi za omenjeno funkcijo pa še čaka.

Ob zeleni luči DZ se torej na mestu generalne sekretarke obeta menjava. Trenutno to mesto zaseda Uršula Zore Tavčar, ki je bila na to funkcijo prvič imenovana leta 2014, zatem pa še dvakrat.

Generalni sekretar DZ po poslovniku DZ vodi službe državnega zbora, ki opravljajo strokovna, administrativna in druga opravila ter tehnične naloge, s katerimi zagotavljajo pogoje za delo državnega zbora.

Imenuje ga DZ na predlog kolegija za čas do konca mandata DZ, ki ga je imenoval, še določa poslovnik.

državni zbor generalna sekretatka špela ocvirk

Cerarju velika lenta reda vzhajajočega sonca

24ur.com Vrečkova potrdila: Kandidirala bom za sokoordinatorico Levice
24ur.com Iskanje novega guvernerja: predsednica prejela 10 prijav
24ur.com Iskanje guvernerja Banke Slovenije: Svoboda ne bo poslala svojih predlogov
24ur.com Simič za direktorja DURS
24ur.com Miklavčič predlagan za direktorja ZZZS
24ur.com Na ZZZS o novem direktorju
24ur.com Objavljen razpis za predsednika uprave SDH
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
  • 16
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Vplivnica izgubila oba sinova zaradi redke genetske bolezni
Z ženo sta se razveselili rojstva druge hčerkice
Z ženo sta se razveselili rojstva druge hčerkice
Počitnice v Toskani: Izlet, ki si ga bo otrok zapomnil za vedno
Počitnice v Toskani: Izlet, ki si ga bo otrok zapomnil za vedno
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
zadovoljna
Portal
Srbska lepotica po ločitvi že v novem razmerju
Sestra Kate Middleton se je znašla v hudih težavah
Sestra Kate Middleton se je znašla v hudih težavah
Cenovno dostopni čevlji, ki jih želimo imeti vse
Cenovno dostopni čevlji, ki jih želimo imeti vse
To vedno pozabimo očistiti
To vedno pozabimo očistiti
vizita
Portal
Diagnozo je našla na internetu in končno začela hujšati, a brez injekcij ne more
Tako enostavno je shujšati
Tako enostavno je shujšati
Študija je končno razkrila, katero mleko je bolj zdravo za srce
Študija je končno razkrila, katero mleko je bolj zdravo za srce
Katera hrana je najslabša za zdravje črevesja in možganov?
Katera hrana je najslabša za zdravje črevesja in možganov?
cekin
Portal
Pozabili ste plačati davek? Kazen je lahko tudi 5.000 evrov, a veliko ljudi za to sploh ne ve
Kako preživeti do naslednje plače (in pri tem ne trpeti)?
Kako preživeti do naslednje plače (in pri tem ne trpeti)?
Več hrane za manj denarja: Pametni triki, ki dejansko delujejo
Več hrane za manj denarja: Pametni triki, ki dejansko delujejo
Modni spektakel podira rekorde: kako je film v hipu napolnil blagajne
Modni spektakel podira rekorde: kako je film v hipu napolnil blagajne
moskisvet
Portal
Ob Dragićevem 40. rojstnem dnevu razkrila čustveno sporočilo
Kako je nekdanji davčni svetovalec ustvaril eno najbolj priljubljenih pic v Sloveniji?
Kako je nekdanji davčni svetovalec ustvaril eno najbolj priljubljenih pic v Sloveniji?
Nekoč zvezda, danes voznik avtobusa: po prevari ostal brez prihrankov
Nekoč zvezda, danes voznik avtobusa: po prevari ostal brez prihrankov
Mladi izgubljajo nadzor: ta odvisnost postaja vse pogostejša
Mladi izgubljajo nadzor: ta odvisnost postaja vse pogostejša
dominvrt
Portal
Vrt v maju: kaj posaditi in katera vrtna opravila so ključna
Kaj storiti, če na svojem vrtu opazite čebelji roj
Kaj storiti, če na svojem vrtu opazite čebelji roj
Ta trik z vzglavnikom ohrani posteljnino svežo več mesecev
Ta trik z vzglavnikom ohrani posteljnino svežo več mesecev
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
okusno
Portal
Trik za najbolj sočnega piščanca, ki ga večina sploh ne pozna
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
To priljubljeno živilo bi vam lahko podaljšalo življenje
To priljubljeno živilo bi vam lahko podaljšalo življenje
Hitra sladica, ko se vam po službi "zalušta" nekaj sladkega
Hitra sladica, ko se vam po službi "zalušta" nekaj sladkega
voyo
Portal
Previdno z željami
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1696