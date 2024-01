Golob za kmetijsko ministrico predlagal Matejo Čalušić

Glavni kandidat za novega ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je še do nedavnega bil upokojeni major, po izobrazbi pa zootehnik Vojko Adamič . Vendar pa se je zgodila sprememba. Adamič je predsednika vlade namreč obvestil, da se je po ponovnem temeljitem premisleku odločil, da soglasje za svojo kandidaturo umakne.

Čalušićeva je diplomirana inženirka agronomije s pridobljeno diplomo na Biotehniški fakulteti v Univerze v Ljubljani. Svoje profesionalno kariero je gradila na področju razvoja podeželja in kmetijstva, kar ji je omogočilo tesne stike in komunikacijo z ljudmi, so sporočili s kabineta predsednika vlade.

Specializirala se je s področja varstva kmetijskih rastlin. Kot kvalificirana svetovalka za fitofarmacevtska sredstva in varstvo rastlin je svoje znanje delila v različnih specializiranih kmetijskih prodajalnah. Delovne izkušnje je pridobivala tudi v družinskem podjetju, ki se ukvarja z gradbenimi instalacijami in gostinstvom. Svoje znanje je okrepila z vodstvenimi, kadrovskimi in organizacijskimi kompetencami. V zadnjih letih je uspela povezati in v okviru lokalne dobavne verige združiti več mladih istrskih vinarjev, so zapisali v premierjevem kabinetu.

"V svoji viziji izpostavlja potenciale Slovenije, ki bi lahko postala prepoznavnejša zelena destinacija, za kar pa je treba več vlagati v znanja in inovacije, vitalnost in konkurenčnost podeželja, spodbujati kratke dobavne verige in lokalno samooskrbo, predvsem pa poskrbeti za učinkovitejšo rabo naravnih virov in diverzifikacijo podeželskih skupnosti," so še zapisali.

Čalušićeva, ki prihaja iz Kopra, je bila rojena 5. septembra 1987.

Zaslišanje in potrditev nove ministrice v DZ je pričakovati prihodnji teden

Ministrsko kandidatko najprej čaka predstavitev pred matičnim delovnim telesom DZ. Po poslovniku DZ se mora kandidat za ministra najprej tri dni in najpozneje sedem dni po vložitvi predloga kandidature predstaviti pristojnemu delovnemu telesu DZ, nato pa ga morajo na seji potrditi še poslanci. Zaslišanje kot tudi potrditev nove ministrice v DZ je torej pričakovati prihodnji teden.

Ob zeleni luči DZ bo torej Čalušićeva zapustila poslanske klopi in sedla v vladne vrste. Glede na rezultate državnozborskih volitev bi jo v DZ nasledil Uroš Brežan, sicer nekdanji minister za naravne vire in prostor. Ta je oktobra lani vladne vrste zapustil po izgubi Golobovega zaupanja. Če se Brežan ne bo odločil za prevzem poslanskega mandata, pa bi ta pripadel Boštjanu Kermi.

Predsednik vlade je kandidata za izpraznjeno mesto na čelu kmetijskega resorja iskal po tistem, ko je po izgubi zaupanja državnemu zboru oktobra predlagal razrešitev tedanje ministrice Ireno Šinko. Goloba je zmotil predvsem njen odziv in branjenje uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin tudi po tistem, ko se je izkazalo, da so slovenski potrošniki zaužili več ton sadja z vsebnostjo pesticidov.

Po razrešitvi ministrice Šinko sicer funkcijo kmetijskega ministra začasno opravlja obrambni minister Marjan Šarec.