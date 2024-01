Je ministrska kandidatka volivce novačila z lažno izobrazbo?

Na spletni strani državnega zbora piše, da je Golobova izbranka za šefinjo kmetijskega resorja diplomirala na ljubljanski biotehniški fakulteti. A poslankina izobraževalna pot je bila še pred dnevi začrtana drugače, pisalo je namreč, da ima univerzitetno diplomo, pa čeprav to ne drži.

Poslanka je po izobrazbi diplomirana inženirka agronomije in hortikulture (VS), so včeraj pojasnili v njeni poslanski skupini in dodali, da se jim je pri vnosu oziroma posredovanju podatkov pripetila neželena napaka.

A lapsus presega spletno stran državnega zbora in izvira iz časa pred parlamentarnimi volitvami, ko je poslanka še snubila volivce. "Prihajam iz Kopra, študij sem končala na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, zaposlena sem v družinskem podjetju, obenem pa sem tudi specializirana svetovalka za varstvo rastlin," je Čalušićeva leta 2022 nagovorila volivce.

Črno na belem se je na letakih, ki so potovali v gospodinjstva, tudi takrat predstavila kot univerzitetna diplomirana inženirka agronomije. Na Državni volilni komisiji pravijo, da kandidati sami posredujejo podatke oziroma jih posreduje stranka. Ker jim zakon tega ne nalaga, teh podatkov na komisiji ne preverjajo. Da bi bili njeni podatki navedeni napačno, jih Čalušićeva tudi ni opozorila.

"Dokazala se je z odličnim delom v odboru za kmetijstvo in tudi sicer že prej z dolgotrajnim delom na področju kmetijstva, oljkarstva, agronomije, fitofarmacevtskih sredstev in seveda razvoja podeželja v slovenski Istri," je v petek dejal Borut Sajovic, vodja poslancev Gibanja Svoboda, in tako so njene kompetence zagovarjali v matični stranki. Poslanka se na naše klice ni odzvala, je pa pisno sporočila, da se ni predstavljala z izobrazbo, ki je nima; da izobrazba ni pogoj za položaj, ki ga opravlja in da ni vplivala na njeno volilno kandidaturo. V molk so se medtem zavili v premierjevem kabinetu. Spodrsljaji v zvezi z diplomskimi in magistrskimi nalogami so sicer s položajev že odnesli visoke politične funkcionarje; zaradi neupravičenega naziva magister je funkcijo državnega sekretarja moral zapustiti Jure Leben, zaradi plagiatorstva je iz vlade Mira Cerarja po pičlih šestih dneh odšla šolska ministrica.