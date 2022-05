Kandidatka za notranjo ministrico: Miren protest ne bo nikoli več zločin

Nekdanja direktorica Policije Tatjana Bobnar je v uro in pol dolgi predstavitvi pred odborom DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo sprva izpostavila svoje izkušnje 29 let dela v Policiji, pri čemer je posebno pozornost namenila dvigu zaupanja v Policijo. Slednje je bilo po njenem mnenju v zadnjih dveh letih porušeno, saj je ministrstvo "poteptalo stroko", retorika ministrstva pa je bila groba in brutalna. Kandidaturo je sprejela zato, da popravi ugled in zaupanje v Policijo, pravi.

"Nalogo ministrice bom opravljala kot strokovnjak in nikoli ne bom na Twitterju pozivala policistov k grobim ali nesorazmernim praksam, vedno pa k spoštovanju človekovih pravic," je dejala. Sodobno vodenje ministrstva, kot si ga zamišlja, je "Policijo spremeniti iz represivne v storitveno organizacijo za ljudi, ki bo spoštovala človekove pravice in svoboščine".

Nikoli več se po njenem mnenju ne smejo ponoviti ograditev Trga republike, nerazumno kaznovanje bralcev ustave, mariborskih dijakov in dogajanja, kot je bilo 5. oktobra, ko je Policija uporabila nesorazmerna prisilna sredstva proti protestnikom, je naštela. "Miren protest ne bo nikoli več zločin," je dejala. Policija bo morala po njenem mnenju opraviti samorefleksijo dela zadnjih dveh let.

Policija je po njenem mnenju servis ljudi, da čim bolj pomaga ljudem pri vsakodnevnih težavah, "v času epidemije pa je to še toliko bolj pomembno". "Politika ne sme nikoli več tako vehementno vkorakati v Policijo in preko Policije dvigniti roko nad lastnim ljudstvom," je dejala in napovedala depolitizacijo Policije.

Ob tem je izpostavila, da je nujno uvesti spremembe glede imenovanja generalnega direktorja Policije. S spremembo zakona o organiziranosti in delu Policije bi se generalnega direktorja policije imenovalo in razrešilo na podlagi mnenja strokovne komisije.