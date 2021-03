Kandidatka za viceguvernerko Banke Slovenije izpostavila transparentnost

Nato se je vrnila v Banko Slovenije kot svetovalka guvernerja in nacionalno centralno banko zastopala v okviru sistema evrskih centralnih bank na odborih za mednarodne odnose in denarno politiko. Zadnjih deset let pa je spet zaposlena v ECB kot glavna ekonomistka na generalnem direktoratu za ekonomijo.

Žumrova je ekonomistka z 20 leti delovnih izkušenj v centralnem bančništvu. Diplomirala je na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, magistrirala pa na ugledni London School of Economics and Political Sciences, in to s področja monetarne ekonomije. Kot je poudarila kandidatka za viceguvernerko, je njena dosedanja kariera preplet izkušenj v Banki Slovenije in v Evropski centralni banki (ECB).

"Današnje obdobje zaznamujejo predvsem tveganja, povezana s pandemijo"

Kandidatka je poudarila, da današnje obdobje zaznamujejo predvsem tveganja, povezana s pandemijo covida-19. Pri tem se zaveda, da za nosilce ekonomskih politik trenutni čas predstavlja dodatno odgovornost. To dejstvo ji predstavlja dodatno motivacijo, prepričana pa je, da lahko z dolgoletnimi izkušnjami prispeva k naslavljanju velikih današnjih izzivov. Pri tem je kot vodilo svojega delovanja izpostavila transparentnost, sodelovanje in strokovnost.

Banka Slovenije ima po prepričanju Žumrove ključno vlogo pri blaženju učinkov pandemije v slovenskem prostoru. Če jo bo DZ imenoval na položaj, si bo prizadevala, da bo ustanova s sooblikovanjem denarne politike v evrskem območju in z ostalim ukrepanjem še naprej podpirala slovenska gospodinjstva in podjetja.

Zelo pomembno se ji pri tem zdi, da Banka Slovenije deluje prožno in ukrepa pravočasno ter da nenehno spremlja učinke ukrepov in jih prilagaja. Kot pomembno je navedla tudi, da jih bo začela pravi čas umikati v skladu z izhodno strategijo, ki bo v obdobju, ko bo pandemija začela popuščati, ravno tako pomembna, kot je zdaj hitro ukrepanje.

Pri nadzoru bančnega sistema kot ključno vidi budno spremljanje tveganj in stalno skrb za kakovosten in skrben nadzor ter pravočasno ukrepanje. Tudi to bodo ob morebitni potrditvi v DZ nekateri od njenih glavnih ciljev.

Izpostavila izzive, kot so globalizacija, digitalizacija in podnebne spremembe

Želi pa si krepiti tudi položaj in prepoznavnost Banke Slovenije znotraj Evrosistema. Zdi se ji pomembno, da ustanova aktivno zastopa svoja stališča na vseh ravneh delovanja in se posveča področjem, ki so za Slovenijo v nekem trenutku bodisi najpomembnejša ali pa ima na njih primerjalne prednosti.

Ker se institucionalno in siceršnje okolje nenehno spreminjata, se mora Banka Slovenije, tako Žumrova, ves čas prilagajati. Izpostavila je izzive, kot so globalizacija, digitalizacija in podnebne spremembe, poleg tega pa je evrsko območje še naprej v postopku nadaljnje integracije.

Pri izvajanju nalog Banke Slovenije se bo Žumrova zavzemala za strokovna stališča na podlagi odprtega dialoga in izmenjave mnenj. Zavzemala se bo tudi za pregledno in odgovorno delovanje do državljanov in izvoljene politične oblasti. Ključno se ji zdi, da tudi širša javnost razume pristojnosti in naloge Banke Slovenije. Zato se bo zavzemala za jasno in redno komunikacijo s politično in širšo javnostjo ter spodbujala finančno opismenjevanje v Sloveniji.