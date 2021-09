Pahor odprl ovojnice: štirje bi bili ustavni sodniki, trije bi šli pod vrh KPK-ja

Na ponovni poziv predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja za prosto mesto ustavnega sodnika so prispeli štirje predlogi: prijavili so se Franci Ježek, Marko Starman, Rok Svetlič in Andraž Teršek. Na poziv za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) pa so prispele tri kandidature. To mesto bi radi zasedli Ivo Holc, Vanja Jus in David Lapornik, dodajajo v Pahorjevem uradu.

icon-expand Predsedniška palača. FOTO: Bobo Pahor se bo o prijavljenih kandidatih za sodniško mesto – Ježku, Starmanu, Svetliču in Teršku – posvetoval z vodji poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti: "Glede na dejstvo, da v dosedanjih poskusih nihče od kandidatk oziroma kandidatov navkljub njihovi visoki strokovni usposobljenosti in različnosti svetovnonazorskih pogledov ni dobil zadostne podpore, predsednik Pahor ocenjuje, da bo treba na posvetovanjih, ki bodo sledila, še posebej temeljito in skrbno ugotavljati možnosti za zadostno podporo in uspeh kandidature," so sporočili iz njegovega urada. PREBERI ŠE Kandidat za ustavnega sodnika v parlamentu brez zadostne podpore Po tem, ko bo predsednik republike sprejel odločitev o predlogu kandidata za ustavnega sodnika in pred glasovanjem v DZ, je predvidena javna predstavitev predlagane kandidata. Zakon o ustavnem sodišču določa, da je za sodnika ustavnega sodišča lahko izvoljen slovenski državljan, ki je pravni strokovnjak in je star najmanj 40 let. Predsednik republike kandidata za sodnika ustavnega sodišča predlaga izmed prijavljenih kandidatov, lahko pa predlaga tudi drugega kandidata. Lahko predlaga tudi več kandidatov, kot je prostih mest. KPK: Ivo Holc, Vanja Jus in David Lapornik bi zasedli namestnikovo mesto Rok za zbiranje kandidatur za namestnika predsednika protikorupcijske komisije se je iztekel v četrtek, prijavili pa so se direktor Policijske akademije Holc, Juseva, ki je pomočnica glavnega tajnika za splošne zadeve pri Alma Mater Europaea in Lapornik, dozdajšnji nadzornik svetnik na KPK-ju. V skladu z zakonom bo generalna sekretarka Pahorjevega urada predsednika republike v sklicala prvo sejo kandidacijske komisije, ki bo izvedla kandidacijski postopek. Člani tokratne kandidacijske komisije so: Ingrid Kovšca Pušenjak (predstavnica državnega zbora), Natalija Drnovšek (ministrstvo za javno upravo), Jonika Marflak Trontelj (sodni svet), Lucija Helbl (državno tožilski svet) in Erik Brecelj (CNVOS, Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij). PREBERI ŠE Odstopil namestnik predsednika KPK Uroš Novak Komisija mora v 30 dneh po poteku roka za zbiranje kandidatur posredovati predsedniku republike seznam kandidatov za funkcijo namestnika predsednika komisije, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, skupaj s kratkim obrazloženim mnenjem o osebnostni primernosti in strokovni usposobljenosti za opravljanje funkcije za vsakega kandidata posebej, in seznam tistih, ki zakonskih pogojev ne izpolnjujejo. V skladu z zakonom predsednik republike imenuje namestnika predsednika KPK-ja v 15 delovnih dneh po prejemu zgoraj navedenega seznama kandidatov. Izbira lahko zgolj izmed kandidatov na predloženem seznamu. Če predsednik republike ne imenuje nobenega kandidata za namestnika, takoj ponovi postopek javnega poziva za zbiranje kandidatur.