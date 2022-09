Kandidaturo za predsednika države vložil še Prebilič

Kočevski župan Vladimir Prebilič je kot tretji vložil kandidaturo za predsednika države. Kot so sporočili z Državne volilne komisije, je kandidaturo vložil s podporo politične stranke Vesna – zelena stranka, priložili pa so tudi podpise več kot 3000 volivk in volivcev.

Služba Državne volilne komisije (DVK) je ob pregledu vložene kandidature ugotovila, da je priloženo zadostno število ustrezno potrjenih in podpisanih obrazcev podpore volivcev, in sicer 3395. icon-expand Vladimir Prebilič FOTO: Bobo Za jutri, sredo, 21. septembra, sta vlaganje kandidatur s podpisi volivk in volivcev napovedala tudi Anže Logar in Nataša Pirc Musar. Državna volilna komisija bo o zakonitosti kandidatur, ki bodo vložene do četrtka, odločala 22. septembra na redni seji. O kasneje vloženih kandidaturah pa bo DVK odločala najpozneje po izteku roka za vlaganje kandidatur. Rok za zbiranje podpisov podpore kandidaturam in za vlaganje kandidatur se sicer izteče 28. septembra opolnoči. icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right Spomnimo, da sta svojo kandidaturo kot prva že vložilo Gregor Bezenšek, s podporo volivk in volivcev, ter Janez Cigler Kralj, s podporo matične stranke NSi.