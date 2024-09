Kandidaturo za varuha napovedali še Bervar Sternadova in Zavratnikova

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za varuha objavila proti koncu avgusta, predloge pa je mogoče posredovati do 14. oktobra. Svetina jo je julija obvestil, da želi nadaljevati svoja prizadevanja na čelu institucije, ki bo z novim letom praznovala 30 let delovanja.

Da bo kandidirala, je poleti napovedala tudi Simona Zavratnik s fakultete za družbene vede v Ljubljani. V medijih pa so se prav tako poleti pojavile informacije, da naj bi kandidiral aktualni zagovornik načela enakosti Miha Lobnik.

Katarina Bervar Sternad pa je svojo kandidaturo za mesto varuhinje človekovih pravic najavila danes. Kot je zapisala, je uradna predlagateljica njene kandidature Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Spomnila je, da se kot pravna svetovalka in kasneje direktorica Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC) že 20 let bori za pravice invalidov, mladih in starejših, revnih, žrtev nasilja v družini, tujcev in beguncev, pa tudi za naravo in okolje.