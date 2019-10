Kaj bo Kangler povedal preiskovalni komisiji?

Pred parlamentarno preiskovalno komisijo, ki ugotavlja politično odgovornost vpletenih v kazenski pregon nekdanjega mariborskega župana oz. domnevne zlorabe pri pregonu, je stopil Franc Kangler. Zaskrbljenost zaradi uvedbe preiskave, ki bi lahko pomenila politični pritisk na sodno vejo oblasti, so izrazili pri OECD.

Parlamentarna preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler je za danes na zaslišanje povabila prvo pričo, Franca Kanglerja. "To je čisto nadlegovanje," na več kot 20 padlih postopkov pravi nekdanji mariborski župan, ki ga danes zaslišuje komisija na čelu s predsednikom komisije in poslancem SDS, Žanom Mahničem. Komisijo sicer sestavljajo zgolj štirje poslanci SDS in en poslanec NSi - saj v koaliciji in Levici svojih članov vanjo niso predlagali.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Preiskovalno komisijo, ki bi ugotavljala politično odgovornost vpletenih v kazenski pregon nekdanjega mariborskega župana, zdaj državnega svetnika Franca Kanglerja, in domnevne zlorabe pri njegovem pregonu, je zahteval državni svet na podlagi več kot 20 kazenskih postopkov zoper Kanglerja, ki so se vsi končali v njegovo korist. Junija letos je DZ na zahtevo državnega sveta preiskavo tudi odredil. Člani komisije so se minuli teden že seznanili tudi z deli magnetogramov iz sej komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb ter komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, kot tudi gradivom, ki ga hrani DZ. Dodatno dokumentacijo pa bodo zahtevali od policije, tožilstva, sodišč in Arhiva RS.

Kritike zaradi morebitnih pritiskov na sodno vejo oblasti Zahtevo državnega sveta za preiskovalno komisijo so sicer pospremile kritike, da bi Državni zbor s takšno preiskavo kršil ustavno načelo delitve oblasti. Mahnič je poudaril, da ustavno sodišče ne more zaustaviti komisije, lahko pa zadrži zakon o parlamentarni preiskavi. To bi, tako Mahnič, pomenilo, da bi bilo konec dela vseh preiskovalnih komisij.

Franc Kangler FOTO: Bobo