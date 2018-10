Kangler in Fištravec prvič 'ena na ena' pred volitvami

V štajerski prestolnici se bosta na županskih volitvah pomerila težkokategornika. Franc Kangler, ki so ga odnesli vstajniki, in Andrej Fištravec, ki so ga vstajniki ustoličili. Kangler je tako rekoč vstal od mrtvih in po padcu večine sodnih postopkov dobil možnost za drugo politično pomlad. V oddaji 24UR ZVEČER ju je soočil Uroš Slak.