Kangler po 23 sodnih postopkih od države zahteva odškodnino

Franc Kangler po 23 sodnih postopkih, od katerih sta odprta le še dva, od države zahteva odškodnino. Pravi, da je bil obsojen politično in po krivici, povzročena pa da mu je bila povzročena velika materialna škoda. Zneska, ki ga od države zahteva ne želi razkriti, po podatkih Dela pa bi lahko znašal okoli 600.000 evrov.

Nekdanji mariborski župan Franc Kangler za sodne postopke zoper njega, teh je bilo skupaj 23, trenutno pa sta odprta le še dva, od države terja odškodnino, je danes poročalo Delo.

Državno odvetništvo je prejem zahtevka potrdilo, ni pa zaradi zaupne narave zadeve, več niso želeli povedati.

Vložitev zahtevka je za našo spletno stran Kangler potrdil in naštel razloge, zaradi katerih se je za to odločil: "Ker sem bil po krivici obsojen. Ker je vrhovno sodišče jasno zapisalo v sodbo, da ne gre za kaznivo dejanje. Ker me je sodnik politično obsodil na sedem mesecev zapora. Ker mi je bila povzročena velika materialna škoda. Ker sem izgubil mandat državnega svetnika. Ker je bilo zoper mene samo v eni zadevi napisanih več kot 2200 neugodnih člankov." Sodniku Boštjanu Polegeku Kangler očita, da je v obrazložitvi sodbe zapisal, da se je dal za nagrado izvoliti v državni svet. Sodnik naj bi julija 2014 na obravnavi tudi javno izjavil, da kljub temu, da Kangler dela na kmetiji, predstavlja resno nevarnost, da se vrne v politiko.

Kangler pravi, da je bil obsojen politično in po krivici, povzročena pa da mu je bila povzročena velika materialna škoda. FOTO: Damjan Žibert

Za Kanglerja je sporno tudi to, da je zoper njega preiskovalne ukrepe odrejal Janez Žirovnik: "Zoper mene je ukrepe odrejal bivši agent službe državne varnosti Jugoslavije Janez Žirovnik in je bil 11 let v konfliktu interesov z mano – kot jaz poslanec on pa zaposlen na Sovi."