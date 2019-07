Kangler: Ponovno so mračne sile vključile KPK za politični obračun

Komisija za preprečevanje korupcije je na predsednika DS Alojza Kovšco naslovila zahtevo za vpogled in izročitev dokumentacije v zvezi z zahtevo za parlamentarno preiskavo v zadevi Kangler. Kot je razvidno iz dopisa, so uvedli postopek zaradi kršitve etike in integritete državnega sveta in nekaterih državnih svetnikov.

Dopis protikorupcijske komisije je na Twitterju danes objavil nekdanji mariborski župan in državni svetnik Franc Kangler. Komisija je v njem napovedala, da se bo v prostorih DS zglasila v sredo v dopoldanskem času "z namenom vpogledati in prevzeti vso dokumentacijo v zvezi z omenjeno zahtevo, s katero razpolaga DS oziroma njegova delovna telesa in strokovni sodelavci".

KPK je v začetku meseca že opozorila, da bi konkretna zahteva lahko predstavljala obliko nedovoljenega posega zakonodajne veje oblasti v neodvisno sodstvo in tožilstvo. Prav to je po besedah predsednika komisije Borisa Štefaneca razlog, da so uvedli postopek. Kot je dejal, je tudi njegovo osebno stališče, da tožilci in sodniki niso politično odgovorni in da parlament ne sme ugotavljati njihove politične odgovornosti, ker gre v tem primeru za poseg v njihovo neodvisnost. Lahko pa odgovarjajo kazensko, če zlorabljajo svoj položaj, in če ima državni svetnik Franc Kangler občutek, da so sodniki v njegovi zadevi ravnali pristransko, bodisi zaradi pritiskov politikov ali kogarkoli drugega, naj sproži zoper te sodnike kazenske postopke. Ne sme pa DS na ta način izvajati političnega pritiska na neodvisno delo druge veje oblasti, je še dodal.

Franc Kangler FOTO: Miro Majcen