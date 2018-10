Kangler potrdil ponovno kandidaturo za župana Maribora

Kangler je danes povedal, da je pred šestimi leti odstopil z županskega položaja, ker so bila ob takratnem dogajanju ogrožena življenja policistov."Življenje enega policista je vredno več kot županovanje,"je dejal in dodal, da je svoj prav dokazal tudi na sodišču.

Kangler je bil za župana Maribora izvoljen leta 2006 in 2010, a je bil prisiljen drugi mandat predčasno končati po uličnih protestih leta 2012, ki jih je zanetila postavitev radarjev na cestah. Na volitvah leta 2014 je znova kandidiral in se uvrstil v drugi krog, a je bil "vstajniški" župan Andrej Fištravec takrat še premočen.

Maribor bi pod njegovim okriljem ostal športno in zeleno mesto

Poudaril je, da je v času vodenja mesta uresničil 53 evropskih projektov in med drugim zgradil novo zavetišče za živali in lutkovno gledališče. "Vse, kar sem obljubil, sem izpolnil. Besedo bom držal tudi v prihodnje," je zatrdil.

Osrednjo enoto Mariborske knjižnice namerava ohraniti na Rotovškem trgu, ohraniti Maribor kot "športno in zeleno mesto", pri zavetišču pa postaviti še park za sprehajanje živali.

Med kandidati Liste Franca Kanglerja - Nove ljudske stranke Slovenije (NLS) za mestni svet je tudi nekdanji direktor Dravskih elektrarn Maribor (DEM) Viljem Pozeb, ki ga namerava Kangler v primeru ponovne osvojitve županskega položaja imenovati za podžupana, pristojnega za gospodarsko področje in urejanje nabrežja Drave. V njegovi ekipi sta tudi zdravnik Erih Tetičkovič in upokojenka Ljuba Jančič, ki se bo kot mestna svetnica "borila za malega človeka".

Kdo vse je še v tekmi za županski stolček?

Župansko kandidaturo v Mariboru so doslej napovedali aktualni župan Andrej Fištravec, novoizvoljena poslanka LMŠ Lidija Divjak Mirnik in nekdanja podžupanja Melita Petelin. Kandidaturo nameravajo vložiti z zbiranjem podpisov, medtem ko bosta mestni svetnik NSi Zdravko Luketičin nekdanji poslanec DeSUS Uroš Prikl kandidirala s podporo stranke. Kot kandidata Levice se omenja vodjo sveta delavcev v Dravskih elektrarnah MariborVlada Šego.

S podporo pred kratkim ustanovljene stranke se v bitko za župana vključuje tudi borec za živali Aleksander Kamenik, svojega županskega kandidata napovedujejo v novoustanovljenih strankah Lista mladih ter Lista kolesarjev in pešcev, medtem ko je predsednik mestnega odbora SLS Janez Jemec odstopil od napovedane kandidature.