Kangler rezultat proti sodnim organom povišal na 22 proti 0

Julija je vrhovno sodišče razveljavilo še drugo obsodilno sodbo Kanglerju in zavzelo stališče, da mu je mariborsko sodišče kršilo pravico do obrambe, ko v postopku ni ugodilo njegovemu predlogu po zaslišanju preiskovalnega sodnika Janeza Žirovnika, ki je podpisal odredbo o prikritih preiskovalnih ukrepih proti Kanglerju, nekdanjih poslancev Rudolfa Mogeta in Jožefa Jerovška in nekdanjega načelnika mariborske upravne enote Željka Vogrina .

Tožilstvo je v primeru Kolektorja trojici očitalo, da je zlorabila položaj ob gradnji nove tržnice v Mariboru in družbi Konstruktor VGR preplačala komunalne kolektorje. Tako naj bi Konstruktor pridobil 150.000 evrov protipravne premoženjske koristi. Obtoženi so očitke zanikali vse od predobravnavnega naroka novembra 2016.

Ob tem je bil znova kritičen do sodnika Janeza Žirovnika , češ da je"na čudežen način postal sodnik, da politično obračunava z drugače mislečimi". "Posledica tega pa je, da je tožilstvo umaknilo obtožnico," je povedal Kangler in dodal, da mu sedem let niso dovolili zaslišati niti ene priče.

Postopek se je nato preselil na murskosoboško sodišče, kjer je sodnica Natalija Goldinskij Husar prva soočila Kanglerja in Žirovnika, o njunem odnosu pa so pričali tudi Moge, Jerovšek in Vogrin. Čeprav je Žirovnik na sodišču zanikal, da bi na sejah komisije za nadzor varnostnih služb s Kanglerjem prihajal v osebni konflikt in so bila med njima le strokovna in ne osebna razhajanja, je sodnica verjela Kanglerju.

Sklenila je, da po oceni sodišča obstaja upravičen dvom o nepristranskosti sodnika Janeza Žirovnika pri izdaji odredb o prikritih preiskovalnih ukrepih proti Kanglerju in da se je potrdila dokazna teza obrambe, da je dejansko med Kanglerjem in Žirovnikom šlo za takšne konflikte, da so prerasli v osebni konflikt. Zato je novembra iz spisa izločila tako rekoč vse dokaze, ker so bili po njenem mnenju pridobljeni s kršitvijo obtoženčeve pravice do nepristranskega sojenja.

Glede na to, da v kazenskem spisu ni stalo skoraj nič, tožilcu ni preostalo drugega, kot da obtožnico umakne in s tem je v sredo tudi seznanilo sodišče. Od 22 zadev proti Kanglerju je bilo 21 kazenskih, 20 jih je pravnomočnih, dva sta nepravnomočni, odprt je samo še primer lutkovno gledališče, je še pojasnil Kangler.