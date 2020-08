Kangler: Slovenija podpira vstop Hrvaške v schengen

"Načeloma podpiramo vstop Hrvaške v schengensko območje, pri čemer želimo, da Hrvaška sprejme vse predpise, ki so potrebni, in pričakujemo, da bo glede na pripravo nemškega kompromisa to vprašanje v kratkem odprto in tudi rešeno. Predvsem pa pričakujemo od Hrvaške, da bo pozvala vse, ki so imeli pripombe na njihov vstop, da podajo dodatne pripombe in to čimprej rešimo," je dejal Kangler.

Glavna tema pogovora je bilo sodelovanje pri preprečevanju ilegalnih prehodov preko državne meje, saj v Sloveniji beležimo povečanje števila nedovoljenih prehodov ter vse večji pritisk nezakonitih priseljencev na Evropsko unijo.

"Ugotovili smo, da je porast nezakonitih prehodov na tem območju zelo velik. Vendar je potrebno k temu vprašanju pristopiti sistematično, ne le Slovenija in Hrvaška, pač pa se ga mora lotiti celotna Evropska unija," je dejal Kangler. V aprilu in maju so zabeležili za dober odstotek večje število prijetih ilegalnih prebežnikov, prijetih je bilo okrog 5000. V priporu pa čaka kar 98 tihotapcev ljudi, kar je prav tako več kot v enakem lanskem obdobju.