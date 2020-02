Kangler znova pred parlamentarno komisijo: Preveč je naključij

Franc Kangler, danes mestni in državni svetnik, je pred omenjeno komisijo pričal že oktobra lani, ko je ta začela z delom. Tokrat je prinesel še nekaj dokumentov, ki po njegovem prepričanju še dodatno dokazujejo kršitve zoper njega.

Med drugim je predložil zapisnik dežurstev na mariborskem okrajnem sodišču v letih 2008 in 2009, ki po besedah Kanglerja dokazuje, da Janez Žirovnik ni bil prvi sodnik, ki je dobil v roke njegov spis. Prvi naj bi ga dobil Marko Bezjak, a ker policiji ni odobril prikritih preiskovalnih ukrepov (prisluhov telefonskim pogovorom), je spis dobil Žirovnik, ki je prisluhe nato odobril. "Zgodba je bila torej zrežirana z Žirovnikom, bivšim agentom službe državne varnosti, ki sem ga vrsto let v teh prostorih nadziral in se z njim tudi prepiral," je poudaril Kangler.

Prepričan je, da so bili prikriti preiskovalni ukrepi v njegovem primeru nezakoniti. "Potrebovali so prisluhe, da so prišli do dokazov, ki bi me obremenili. Prej niso imeli ničesar. To je bil čisti politični obračun," je zatrdil.