Na Pagu Kangler s plakatom nagovarja slovenske turiste

Da se med prvomajskimi počitnicami slovenski turisti na Pagu počutijo "kot doma", je poskrbela kampanja za evropske volitve. V Novalji je namreč Franc Kangler , kandidat skupne liste SDS in SLS, postavil dva velika plakata, s katerima nagovarja slovenske volivce.

Odločitev je seveda strateška, saj je Novalja ena od najbolj priljubljenih destinacij Štajercev. Tudi Kangler nam je potrdil, da se je za oglaševanje na hrvaškem otoku odločil, "ker je tam več kot 70 odstotkov turistov za prvomajske praznike Slovencev".

Političnega plakata slovenskega kandidata na Hrvaškem slovenski turisti zagotovo niso pričakovali. Kanglerju pa se takšno nagovarjanje volivcev ne zdi nič nenavadnega: "Ali je Hrvaška v EU? Tudi oni imajo volitve, kajne. Če ima lahko Alenka Bratušek kandidatko iz Avstrije, če lahko kandidira na francoski listi Boštjan M. Zupančič, potem imam lahko tudi jaz en oziroma dva jumbo plakata na Hrvaškem."

Koliko je moral odšteti za postavitev dveh plakatov, nam Kangler ni želel razkriti. "To bo prikazano v volilni kampanji." Kot pravi, pa težav s postavitvijo plakatov na Hrvaškem ni imel: "So odprti za Slovence. Ko sem bil župan, smo imeli mariborsko noč tam. Kaj naj rečem, dober dialog je vzpostavljen med Slovenci in otočani."

Kangler nastopa kot kandidat na skupni kandidatni listi SDS in SLS. Na obe stranki in tudi na ministrstvo za javno upravo smo naslovili vprašanja glede politične kampanje v tujini. V SDS za zdaj ne komentirajo oziroma so nas za pojasnila napotili h kandidatu Kanglerju.