Kanglerjev poraz omajal veselje v SLS, Šarec ostal brez župana

Dva župana od predlaganih 24 so dobili v Stranki modernega centra (SMC), in sicer po enega v vsakem krogu, rezultat v drugem krogu volitev je nekoliko popravil tudi sliko Desusa, ki je od predlaganih petih dobil dva župana (po prvem krogu v Strašah in po drugem v Izoli).

V SLS so tudi z drugim krogom županskih volitev zadovoljni, saj so še povečali število županov."Glede na pot, ki smo jo prehodili v zadnjih letih, je to izjemno spodbuden rezultat,"je dejal strankin predsednik Marjan Podobnik in se zahvalil vsem volivcem, ki so glasovali za njihove kandidate. V drugem krogu so bili formalno kot kandidati SLS izvoljeni župani v Naklem, Tišini in Vitanju, še kar nekaj pa je županov, ki na volitvah niso nastopili kot kandidati stranke, so pa njeni člani, je pojasnil Podobnik. Po njegovih besedah tako kaže, da bodo na koncu ohranili približno enako število županov, kot so jih imeli v zadnjem mandatu, to je okoli 40.

V SDS po volitvah navajajo, da so tudi v drugem krogu lokalnih volitev dosegli zmagovit rezultat. "Še posebej smo veseli, da so ljudje prepoznali, da je SDS stranka s koreninami in je tako z letošnjimi volitvami še okrepila svoj položaj v mestnih in drugih občinah," so navedli v odzivu na izide.

Šarec je pokomentiral rezultat v občini Kamnik, ki jo je vodil, preden se je podal v politiko na državni ravni. "Danes je zame poseben večer. Znan je moj naslednik na mestu župana občine Kamnik. To je Matej Slapar, dosedanji podžupan. Tako se simbolično končuje moje obdobje osmih let v Kamniku," je zapisal na Facebooku. Šarec je čestital Slaparju za zmago, Žavbiju pa za dober boj. "Z obema sem delal in verjamem, da bo Matej Slapar dobro opravil nalogo," je navedel in novemu županu zaželel pokončno držo in veliko uspeha pri napornem delu. "Občinska uprava pa naj mu stoji ob strani," mu je zaželel. Izpostavil je še, da je LMŠ ohranila največ svetniških mest v občinskem svetu, kar je po Šarčevih besedah "tudi priznanje za preteklo delo".

Predsednik Desus Karl Erjavec je z rezultati lokalnih volitev zadovoljen. "Na splošno sem z rezultati na lokalnih volitvah zadovoljen," je dejal Erjavec. "Ocenjujem, da so bile lokalne volitve za DeSUS uspešne, zlasti če upoštevamo, da je na lokalnih volitvah vedno več neodvisnih list," je še pojasnil Erjavec.

Največ mestnih in občinskih svetnikov ima SDS

Nekoliko obrnjena slika je, če gledamo uspeh strank na volitvah po osvojenih mandatih v mestnih oziroma občinskih svetih. Tukaj je na prvem mestu SDS, ki je osvojila 537 mandatov. Druga najuspešnejša v izvoljenih kandidatih za občinske svetnike je bila SD s 335 mandati. Sledita NSi s 176 ter SLS z 218 osvojenimi mandati. Desus je dobil 131 mandatov, SMC 91 mandatov, Levica 41 mandatov, LMŠ pa 53 mandatov. Še 14 mandatov so dobili svetniki iz vrst SNS in sedem iz SAB.

940 mestnih oziroma občinskih svetnikov so predlagale skupine volivcev ali pa so kandidirali kot nestrankarski kandidati.