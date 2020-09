Kanglerjevi pritiski na policiste, ki so ovadili njegovega znanca

Franc Kangler je po naših neuradnih informacijah pisal direktorju policije Andreju Juriču in od njega zahteval, da naj ukrepa zoper kriminaliste na Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU), ki so preiskovali njegovega znanca Jožeta Kojca , ker naj bi po njegovem mnenju delali nezakonito. Kot je znano, je bil mariborski poslovnež Jože Kojc ovaden zaradi zlorabe prostitucije, kasneje tudi obtožen, zdaj pa mu sodijo na koprskem sodišču. Franc Kangler pa je medtem očitno postal strokovnjak za preiskovanje kaznivih dejanj, saj je kar sam ocenil, da so kriminalisti NPU huje kršili delovne obveznosti pri preiskavi Kojca, ki naj bi sodeloval pri zlorabi prostitucije, s katero naj bi obtoženci zaslužili okoli 21 milijonov evrov. " Iz sklepa Okrožnega sodišča v Kopru ter dopisa Jožeta Kojca sem nedvomno ugotovil, da je v zadevi Jože Kojc s strani preiskovalcev NPU prišlo do hujših kršitev delovnih obveznosti ter so podani utemeljeni razlogi za sum, da so nekateri preiskovalci NPU storili kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, " je po naših informacijah Juriču pisal Kangler.

Čeprav zaradi zgodbe o domnevni zlorabi prostitucije v novogoriškem klubu Marina, kjer naj bi delalo več kot 400 prostitutk, na koprskem okrožnem sodišču že poteka sojenje, pa se je obtoženi Jože Kojc zaradi postopkov policije pritožil kar državnemu sekretarju in nekdanjemu sodelavcu Kanglerju. Ta pa očitno misli, da ima pristojnosti, da direktorju policije odredi ukrepanje zoper kriminaliste. " Iz sklepa sodišča je moč razbrati, da so operativci NPU prirejali uradne zaznamke, brez ustreznih sodnih odredb opravili hišne preiskave, nezakonito posegali v odvetniško zasebnost ter brez odredb izvajali tajno policijsko delovanje in le te dokaze nezakonito uporabljali v predkazenskem postopku. Iz sklepa sodišča so kršitve zaposlenih na NPU nedvomno jasne in dokazane ," neuradno piše Kangler v dopisu.

Tožilstvo in policijo smo vprašali, o čem sploh govori Kangler. Neuradno so nam povedali, da tako kot v vsaki kazenski zadevi so odvetniki tudi v tej predlagali izločitev določenih dokazov. Nekaterim predlogom obrambe sodišče ugodi, drugim seveda ne. Tako je sodišče v tej zadevi izločilo nekaj dokazov, ki se po naših podatkih sploh ne nanašajo na delovanje Kojca in ga prav ničesar ne razbremenjujejo. Šlo naj bi zgolj za izločitev nekih uradnih zaznamkov, ki se nanašajo na legitimiranje romunskih državljanov, pa izločitev nekaterih pogovorov z odvetniki, ker se štejejo kot odvetniška zasebnost, ko se stranke posvetujejo z njimi. In še – sodnica naj bi bila mnenja, da odredba za hišne preiskave ni bila dovolj tudi za preiskavo sob od prostitutk, da bi morala biti še posebej odredba za to. Skratka, nič od tega ne razbremenjuje Kojca domnevnih kaznivih dejanj, to so samo manevri obrambe, tako kot na vseh sodnih procesih, pravijo naši viri.

Sklep o izločitvi dokazov sploh še ni pravnomočen, saj se je tožilstvo na to pritožilo. Tožilka je namreč prepričana, da so vsi dokazi zakoniti in da ni razlogov za njihovo izločitev. O pritožbi sodišče še ni odločilo. Tako se je Franc Kangler počutil poklicanega, da se postavi še nad Specializirano državno tožilstvo, kjer menijo, da gre za povsem zakonito pridobljene dokaze. Predlagal je postopke zoper preiskovalce, čeprav o zadevi še ni pravnomočno odločeno. In tako "ukrepa" za svojega prijatelja, ki bi sicer moral vlagati pravna sredstva na sodišču, kjer ga zastopa hišni odvetnik stranke SDS Franci Matoz . Nenazadnje, gre za strategijo obrambe, kjer obtoženci pač skušajo uporabiti vse manevre, tudi z diskreditacijo policijskega in tožilskega dela, pravijo pravni strokovnjaki. Dodajajo, da je najmanj nenavadno, da se državni sekretar vpleta v odprte kazenske postopke, ki jim je mesto na sodišču, ne v njegovi pisarni. " Pričakoval bi, da zaposleni na NPU, ki opravljajo naloge v predkazenskem postopku, za to usposobljeni in v skladu z določbami Zakona o kazenskem postopku in Zakona o policiji, delajo zakonito. V tem konkretnem primeru je razvidno, da so le ti delali nestrokovno, predvsem pa nezakonito. Posledica nezakonitega delovanja zaposlenih na NPU bo, da ta medijsko odmeven primer ne bo doživel sodnega epiloga izključno zaradi nezakonitega početja zaposlenih na NPU, " po neuradnih podatkih piše Kangler v. d. generalnega direktorja policije Juriču. Ob tem se postavlja vprašanje, ali Kanglerja skrbi za pravice osumljenca Kojca ali da ta kazenski postopek ne bo dobil ustreznega sodnega epiloga? Glede na to, da se je na njega z dopisom obrnil Kojc, lahko sklepamo, da Kanglerja skrbi, ali niso bile morda kršene pravice Kojca kot osumljenca v predkazenskem postopku? Ne pa, da Kojc na koncu morda ne bo obsojen oziroma da odmeven primer glede zlorabe prostitucije ne bo doživel sodnega epiloga.

"Pričakujem, da boste v konkretnem primeru zoper kršitelje primerno ukrepali, predvsem pričakujem, da bodo odgovorni v NPU pojasnili nezakonito delovanje, ki ga je ugotovilo sodišče. Prav tako pričakujem, da boste v konkretni zadevi, glede na to, da gre za pooblaščene uradne osebe, o nezakonitem početju obvestili SDT," zaključuje dopis prvemu možu policije Kangler. Ta dopis pa ni poslal le Juriču, ampak v vednost tudi obtoženemu Kojcu in prijatelju Severinu Peku, v. d. glavnega inšpektorja Inšpektorata za notranje zadeve, ki je pred kratkim že odredil izredni nadzor nad tajnimi podatki na NPU. Popolna zloraba funkcije državnega sekretarja, pravijo poznavalci in opozarjajo, da se nihče na policiji ne bi smel odzvati na tak dopis. V katerem državni sekretar celo poziva direktorja policije naj kazensko ovadi preiskovalce, kar prevedeno pomeni njegov zapis, da pričakuje, da bo Jurič o nezakonitem početju obvestil Specializirano državno tožilstvo, ki preiskuje pooblaščene uradne osebe. Ali kot je pred kratkim tvitnil nekdanji minister za notranje zadeveBoštjan Poklukar: "Vsa odgovornost, ali bo Policija v prihodnosti še avtonomna, je sedaj na v. d. generalnega direktorja policije in obeh namestnikih." Se bodo torej Andrej Jurič, Jože Senica in Tomaž Pečjak znali upreti politiki in bodo vodili policijo po profesionalnih standardih?

Že več mesecev poročamo o tem, kako obupani so uslužbenci policije zaradi številnih političnih posegov v njihovo delo. Skoraj vsak dan jih doleti kakšno neprijetno presenečenje, vodstvo resornega ministrstva jih nenehno napada, predvsem Nacionalni preiskovalni urad. Vtikajo se v predkazenske postopke, politika zahteva revizije kriminalističnih preiskav, odrejajo številne nadzore na NPU, da o političnem kadrovanju sploh ne govorimo. Takšnih političnih pritiskov v zgodovini slovenske policije še ni bilo. Ob tem zaposleni opozarjajo, da se vse to dogaja tudi zato, ker so številni člani vladne koalicije v predkazenskih in kazenskih postopkih. Vse od predsednika vladeJaneza Janše do gospodarskega ministra Zdravka Počivalška in obrambnega ministra Mateja Tonina, prav tako kmetijska ministrica Aleksandra Pivec. Pa tudi državni sekretar za nacionalno varnost Žan Mahnič. Da o številnih postopkih državnega sekretarja Franca Kanglerja sploh ne govorimo. V preiskavi pa je bil tudi finančni minister Andrej Šircelj, a je tožilstvo ovadbo zoper njega zavrglo. In potem vsi po vrsti obračunavajo s policijo, ker so sami v postopkih. Tudi poslanec Zmago Jelinčičje v predkazenskem postopku, zato je celo predlagal kar ukinitev Nacionalnega preiskovalnega urada, ki ga preiskuje.